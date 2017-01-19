Анатолий Котляров с сыном. Фото: архив героя публикации

В наши дни иметь хобби для политика так же важно, как разумную политическую программу. С точки зрения политтехнологий это стало неотъемлемой частью имиджа, который делает государственного деятеля более привлекательным и близким для своего потенциального электората. Бывает даже, что увлечение политика становится интересом целой страны. Так, в середине девяностых президент России Борис Ельцин популяризовал среди россиян большой теннис, а бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, предпочитающий в качестве транспорта велосипед, сделал его в своей стране модным трендом. Зато приверженцев вековых традиций не может не восхищать страсть английской королевы Елизаветы II к верховой езде. Несмотря на свои 90 лет, она до сих пор регулярно совершает конные прогулки. «Молот» узнал, чем любят заниматься известные игроки донского политического поля в свободное от работы время. Скрытые таланты Ни для кого не секрет, что губернатор Ростовской области Василий Голубев любит горные лыжи, теннис, охоту, с удовольствием путешествует и фотографирует донскую природу. Глава региона довольно много времени проводит по ту сторону объектива, а недавно вышел в свет сборник его фотографий в четырех томах.



Первый заместитель губернатора Игорь Гуськов предан бильярду и шахматам, бывший первый замглавы администрации Ростова-на-дону Сергей Кузнецов – заядлый поклонник женского гандбола, его можно встретить на матчах нашей гандбольной команды «Ростов-Дон». Депутат Госдумы от Ростовской области Антон Гетта любит футбол, причем болеет за команду ЦСКА. Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, генеральный директор ООО «Бизон Юг» Сергей Суховенко – яхтсмен и один из известнейших автогонщиков России, покоривший дороги разных частей света. – Гонками я увлекся очень давно, – рассказал «Молоту» Сергей Суховенко. – В юности даже посещал клуб «Детская автомобильная дорога» в ростовском парке им. Островского. Пробовал свои силы в общегородских соревнованиях ДОСААФ. Затем случился перерыв, в течение которого заниматься автомобильным спортом не получалось, но со временем увлечение автомобилями снова дало о себе знать. Я много соревновался, например в 2005 году участвовал в Кубке мира. Старт проходил в Аргентине, первый этап – в Южной Америке, финиш – в Чили. То есть мы проехали от Атлантического океана до Тихого и показали тогда второй результат. Также было три гонки в Африке – в Тунисе, Марокко и Египте. Еще соревновались в Турции. Депутат уверен, что у каждого человека должна быть увлеченность, этакая одержимость спортом в хорошем смысле слова. – Мчась по трассе, гонщик редко думает об опасностях. Только пересматривая видеозаписи, можно заметить, насколько часто приходится рисковать, вписываясь в опасный поворот или объезжая сложнейшие препятствия, – улыбается Сергей Суховенко.

Такие разные тезки Немного менее рискованное хобби – у политтехнолога, директора фонда «Прикладная политология» Сергея Смирнова: он собирает галстуки. Сначала он их просто покупал, сейчас большую часть получает в подарок от друзей, коллег и просто знакомых, которые знают о его увлечении.

– Порой привозят просто в качестве сувенира, например недавно привезли из Нью-Йорка из музея Гугенхайма «фирменный» галстук по мотивам одной из картин Пауля Клея. Да я и сам зачастую дарю именно галстуки, особенно на Новый год, – рассказал Сергей Смирнов. – Причем не только мужчинам, но и женщинам, и пионерам, и пенсионерам. В первую очередь потому, что галстуков у человека никогда не бывает много, а во-вторых, я в них разбираюсь и в 9 случаях из 10 подаренный галстук действительно подходит человеку, а в 10-м случае – очень подходит. Поэтому общее количество галстуков в моей коллекции все время меняется. Когда-то их было больше 2000, в прошлом году – примерно 1500. Хотя в последние годы сам я галстуки ношу нечасто, что не мешает мне их любить и собирать.

Среди увлечений его тезки Сергея Смирнова, руководителя проекта «Единой России» «Финансовый консультант» и члена рабочей группы партии по лесовосстановлению на территории Ростовской области, – яхтинг и парусный спорт.

– Интерес к яхтам у меня появился давно. В моем родном Таганроге парусный спорт достаточно развит. Когда я, будучи студентом, смотрел на яхты, возникало какое-то необъяснимое стремление к непостижимому и прекрасному. Когда стал заниматься этим спортом, понял, что яхтинг – занятие для всех, пол и возраст здесь совершенно неважны. В акватории Средиземного моря самые заядлые яхтсмены – это пенсионеры. А многие хрупкие девушки дают на лодке фору крутым мужикам, – рассказал молодой политик.

Бокс и «донжуанство» Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, руководитель Донской политической школы, доктор социологических наук Александр Нечушкин увлекается КВН, занимается боксом и играет в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». – Любым знатоком в «ЧГК» движет азарт, само желание играть, – объясняет Александр Нечушкин. – Люди в принципе не могут существовать без игр, естественных или искусственных. Там, где нет игры, жизнь превращается в скучное, серое существование, весь вопрос лишь в целях и содержании практикуемых игр. «Что? Где? Когда?» требует максимального напряжения сил и способностей, игровое время, спрессованное в минуты обсуждения, приносит столько эмоций, сколько в обычной своей деятельности не получаешь и за год. Эта игра проверяет весь твой потенциал и жизненный опыт, учит думать и принимать решения в условия цейтнота, что очень важно и для работы.

Боксом политик занимается с самого детства и считает его спортом настоящих джентльменов. По его мнению, этот вид спорта меняет психологию людей только в лучшую сторону, они становятся более рассудительными и целеустремленными. Александр Нечушкин уверен, что именно занятия боксом помогают развить уверенность в себе любому мужчине. – Что касается КВН, в студенческие годы я был капитаном команды строительного университета «Донжуаны», позже стал редактором Ростовской лиги КВН. И могу сказать, что именно КВН развивает коммуникабельность, раскрепощенность, возможность самоутверждения у молодых людей. Нет ни одной команды, куда сразу пришли бы талантливые и красивые, веселые и находчивые. И именно КВН стал стартовой площадкой для нового витка их личностного роста, – рассказал политик. Политика и искусство Первый заместитель руководителя регионального исполкома Ростовского регионального отделения «Единой России», доцент, кандидат политических наук Александр Сухарь не мыслит своей жизни без шашек, футбола и цирка. – Футбол – любимая игра миллионов людей по всему миру, поэтому остаться безучастным к ней достаточно сложно. Будучи ребенком, я любил смотреть футбольные матчи и комментировать их по--своему. Потом это комментирование переросло в нечто большее, все мои солдатики и детские игрушки с моей же легкой руки становились футболистами и под чутким руководством проводили собственные матчи, формируя некую альтернативную реальность, – рассказал политик.

Дальше пришло время самому играть в футбол, заниматься в спортивной секции, участвовать в школьных, городских и областных турнирах. Но по пути профессионального футболиста Александр Сухарь не пошел и признается, что в глубине души об этом сожалеет. Это не мешает ему играть в футбол с друзьями и болеть за любимый ФК «Ростов». – Ну а любовь к цирку – она, что называется, в крови, – улыбнулся он. – Любимая бабушка работала администратором в цирковой гостинице «Арена» в городе Грозном, и я с детства буквально был погружен в каждое цирковое представление, видел не только выступления артистов, но и всю закулисную жизнь. Этот мир, его магия и невероятный свет манили меня. Прошло много лет, а эту любовь к цирку я сохранил и по сей день. Собираю цирковые открытки, афиши, стараюсь не пропускать ни одного представления. Андрей Баев известен в донской столице не только как председатель комиссии Ростовской-на-Дону городской Думы по делам молодежи, спорту, физической культуре и туризму, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии», но и как композитор, автор-исполнитель, бард. – Песни пишу с юношеских лет. В них чаще всего звучат патриотические ноты и мотивы гражданской лирики, но это не деструктивная гражданская лирика, это более метафизическая философия, что ли, более экзистенциальная… В моей гражданской лирике нет протеста против власти. Есть протест против отдельно взятых бесчестных людей, которые мешают развиваться обществу. Против конгломератов мошенников, образующих пирамиды и обманывающих простых граждан; против бизнесменов, которые в условиях мирового финансового кризиса вывозят деньги из России. А главное, в моих песнях есть ноты правды, которую я стараюсь нести в этот мир.

О, спорт... Многие донские политики отлично играют в бильярд. Комитет Заксобрания по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму даже регулярно проводит соревнования по бильярдному спорту «Свободная пирамида» на Кубок губернатора. В них с успехом участвуют депутаты Адам Батажев, Виктор Шумеев, Сергей Михалев, Максим Гелас, Сергей Бездольный, Александр Скрябин, Владимир Болдин и другие политики. Но есть и любители экстремального спорта. Например, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы от партии «Справедливая Россия» Анатолий Котляров летает на параплане. Кстати, вместе с сыном, тоже Анатолием. – В воздухе всегда страшно, каждый раз, – признался политик. – Страх помогает выжить и не делать ошибок, потому что цена любой ошибки – жизнь. Самое главное – мягкая посадка.



