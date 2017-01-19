Один из самых активных участников клуба «КиноРостов» режиссер Андрей Соболь рассказал о своем фильме «Инстамания», показ которого состоялся в Донской государственной публичной библиотеке, поделился планами на будущее и мнением о прошедшем недавно в Ростове II Международном фестивале мотивационного кино Bridge of Arts.

– Андрей, съемки кино – ваша основная деятельность?

– Вообще, по образованию я системный администратор, проще говоря, компьютерщик, однако по факту своим дипломом не пользуюсь и работаю в сфере видеопроизводства. Я уже снял три фильма, еще два в процессе. Я не зацикливаюсь на какой-то определенной тематике, все фильмы разные. К примеру, «Фриланс», снятый в 2013 году, рассказывает о проблеме организации времени у тех, кто предпочитает работать удаленно; «Инстамания», которую я закончил в прошлом году, – о современных ценностях, или, скорее, об их отсутствии. Один из самых свежих – это фильм «Бесконечное лето», снятый в этом году. Он о том, что всем дается второй шанс. Еще две работы – не мои авторские, там я только оператор и монтажер. Это фильмы «Вчерашний билет» режиссера Алены Шевцовой и детский «Пойдем купаться» Ивана Виноградова-Ивановского.

– Кто обычно принимает участие в ваших фильмах и кто их финансирует?

– Я стараюсь привлекать в проект кого-то с опытом, но это не решающий фактор. В основном через знакомых ищу актеров на конкретные роли, чтобы по типажу подходили. Ну а финансирования как такового нет. Есть моменты, когда кто-то по бартеру предоставляет, например, локацию для съемок. С инвесторами, готовыми значительно вложиться в проект, я еще не работал. Так что все из своего кармана, или же иногда друзья помогают. Удовольствие это всегда было недешевым, но лично я обычно снимаю любительское кино, где бюджет редко переваливал за 1000 рублей. О том, насколько это влияет на качество конечного продукта, судить уже, наверное, не мне, а зрителю или более опытным кинематографистам.

– Какие темы для современного кино считаете самыми актуальными?

– Всегда хорошо «заходили» темы остросоциальные. Лично я социальное кино люблю, но и перебарщивать с ним нельзя. Хорошо бы восстановить из пепла жанр комедии, потому что отдыхать тоже надо, блокбастеры надоедают.

– Что обычно читаете, смотрите для вдохновения?

– Смотрю громкие блокбастеры для отдыха и периодически фильмы посерьезнее, в том числе победителей разных фестивалей. Очень достойные работы попадаются, на которые хочется равняться. Читаю в основном технические статьи, на художественную литературу времени нет, к сожалению. Но вообще в последнее время Сергей Лукьяненко мне пришелся по вкусу.

