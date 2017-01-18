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Ситуация

Домашних животных придется регистрировать

За создание приютов в многоквартирных домах введут штрафы

17 января, 11:4644 просмотра
Кошек и собак с 2019 года придется чипировать. Фото: pixabay.com

Правительство РФ готовит поправки ко второму чтению закона об ответственном обращении с животными. Когда закон будет принят, владельцам животных придется чипировать своих питомцев.

Первыми, с января 2018 года, снабжать животных чипами, татуировками или тавром начнут фермеры. Идентификационные номера будут присваивать лошадям, крупному рогатому скоту, оленям, верблюдам, свиньям, домашней птице, пушным зверям и некоторым другим животным. Чипирование собак и кошек планируют начать с 2019 года. Не зарегистрировавших животное владельцев планируют привлекать к административной ответственности.

Также планируется создать государственную информационную систему, в которой будут храниться данные о каждом животном. Это поможет возвращать хозяевам потерянных животных, а также быстро получать информацию, например, о наличии у животного прививок.

Кроме того, законодательно планируется ввести два списка животных: в один попадут звери, которых запрещено содержать дома, в другой – животные, подлежащие обязательной госрегистрации.

Заботиться о бездомных животных россиянам также придется с оглядкой на закон: создавать приюты в нежилых помещениях многоквартирных домов и в любых жилых помещениях запретят.

Мария Саймон
ТЕГИправительство РФЖивотные
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