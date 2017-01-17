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Ситуация

В Ростовской области снова обнаружена африканская чума свиней

Заболевание выявлено в хуторе Журавлевка Целинского района

17 января, 17:504 просмотра
В Целинском районе зарегистрирована вспышка АЧС Фото: pixabay.com

Сегодня, 17 января, в Ростовской области снова была зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. Специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории выявили заболевание у пяти павших свиней в одном из личных подсобных хозяйств села Журавлевка Целинского района. Возраст павших животных от 4 до 8 месяцев. 

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области, в настоящее время в районе работает комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Члены комиссии – сотрудники областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, Россельхознадзора, ветеринарной службы, департамента ДПЧС, а также представители полиции, муниципалитета и других заинтересованных органов - разработают и утвердят план по ликвидации заболевания.

Мария Саймон
ТЕГИУправление ветеринарии Ростовской областиЦелинский районАЧС
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