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Ситуация

Виталий Кушнарев поручил снизить расходы городских властей

Будет пересмотрена штатная численность сотрудников управлений и департаментов города

11 января, 10:0912 просмотров
Виталий Кушнарев. Фото: rostov-gorod.ru

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев поручил проработать вопрос оптимизации расходов. Как сообщает пресс-служба администрации города, расходы будут сокращены на 10%: по словам городского главы, необходимо отказаться от всего, что не влияет на качество работы городской власти. Так, планируется сократить затраты на канцелярские товары, командировочные и представительские расходы, а также служебный транспорт.

Кроме того, по распоряжению Виталия Кушнарева будет пересмотрена и оптимизирована численность сотрудников управлений и департаментов Ростова. Как отметил глава донской столицы, данная мера позволит расходовать средства целенаправленно на решение существующих в городе проблем.

Мария Саймон
ТЕГИВиталий Кушнаревадминистрация Ростова-на-Дону
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