Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев поручил проработать вопрос оптимизации расходов. Как сообщает пресс-служба администрации города, расходы будут сокращены на 10%: по словам городского главы, необходимо отказаться от всего, что не влияет на качество работы городской власти. Так, планируется сократить затраты на канцелярские товары, командировочные и представительские расходы, а также служебный транспорт.

Кроме того, по распоряжению Виталия Кушнарева будет пересмотрена и оптимизирована численность сотрудников управлений и департаментов Ростова. Как отметил глава донской столицы, данная мера позволит расходовать средства целенаправленно на решение существующих в городе проблем.