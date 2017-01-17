Вчера в Москве похоронили Елизавету Глинку, погибшую в крушении Ту-154 над Черным морем. На прощании с Доктором Лизой был ростовчанин Сергей Логвин, сооснователь волонтерской группы «Помощь людям Донбасса».
– С Лизой мы познакомились, когда я только начинал заниматься гуманитарной помощью тем, кто вынужден был бежать из Украины, все эти годы мы работали бок о бок, стараясь помогать людям Донбасса, особенно детям, – поделился Логвин. – Лиза рассказывала, сколько всего пришлось пережить во время вывоза детей. Насколько нужно быть целеустремленным в том деле, которому ты отдаешь себя, чтобы так рисковать. Она глубоко верила в правду и правильность своего дела. И риск, и ужас ситуаций, в которые она попадала, тоже осознавала полностью.
Буквально за несколько дней до трагедии Сергей общался с Елизаветой Глинкой по поводу очередной транспортировки тяжелобольных детей из Донбасса в Москву через Ростов.
– Она тогда сказала, что слетает в Сирию, отвезет медикаменты, а после приедет сюда, – вспоминает с содроганием Сергей. – В утро трагедии мне сразу стали звонить наши общие знакомые, я набрал ей, но телефон был выключен. Я еще подумал: летит, наверное. И тут такие известия.
Доктор Лиза была врачом-реаниматологом, специалистом паллиативной медицины. В 2007 году она основала фонд «Справедливая помощь», который помогал бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам. Также она регулярно ездила в Донбасс для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, эвакуации больных и раненых детей.
– До последнего все мы надеялись на то, что она не села в тот злополучный самолет или что ее найдут живой. Однако 12 января стало известно, что при помощи ДНК экспертизы тело Лизы было опознано, – говорит Сергей.
Напомним, военный самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он садился на дозаправку. Его обломки были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 м. Всего на борту находились 92 человека, среди которых были девять журналистов федеральных каналов, артисты ансамбля им. Александрова, в том числе два студента Ростовской консерватории и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
Церемония прощания прошла 16 января в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве, похороны – на Новодевичьем кладбище.
– На прощании были сотни людей, они шли нескончаемым потоком, никто и не пытался сдерживать слезы, эта смерть – действительно большая потеря, – рассказал ростовский волонтер. – Позже началось отпевание и непосредственно похороны, тогда родные Елизаветы попросили прессу и остальных удалиться, чтобы остаться в эти минуты наедине со своим горем.
Добавим, что остальные жертвы крушения были похоронены вчера на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
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