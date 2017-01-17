Вчера в Москве похоронили Елизавету Глинку, погибшую в крушении Ту-154 над Черным морем. На прощании с Доктором Лизой был ростовчанин Сергей Логвин, сооснователь волонтерской группы «Помощь людям Донбасса».

– С Лизой мы познакомились, когда я только начинал заниматься гуманитарной помощью тем, кто вынужден был бежать из Украины, все эти годы мы работали бок о бок, стараясь помогать людям Донбасса, особенно детям, – поделился Логвин. – Лиза рассказывала, сколько всего пришлось пережить во время вывоза детей. Насколько нужно быть целеустремленным в том деле, которому ты отдаешь себя, чтобы так рисковать. Она глубоко верила в правду и правильность своего дела. И риск, и ужас ситуаций, в которые она попадала, тоже осознавала полностью.

Буквально за несколько дней до трагедии Сергей общался с Елизаветой Глинкой по поводу очередной транспортировки тяжелобольных детей из Донбасса в Москву через Ростов.



– Она тогда сказала, что слетает в Сирию, отвезет медикаменты, а после приедет сюда, – вспоминает с содроганием Сергей. – В утро трагедии мне сразу стали звонить наши общие знакомые, я набрал ей, но телефон был выключен. Я еще подумал: летит, наверное. И тут такие известия.