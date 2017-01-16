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Событие

В Ростове завершился конкурс «Вода – это жизнь»

На суд жюри конкурсанты представили 180 фотографий

15 ноября, 15:5120 просмотров
Завершился конкурс «Вода – это жизнь». Фото: pixabay.com

В Ростове-на-Дону завершился конкурс «Вода – это жизнь», организованный информационно-экологическим центром АО «Ростовводоканал». 140 участников из донской столицы, а также Аксая и Батайска представили на суд жюри 180 фотографий, которые оценивались в трех номинациях: «Вода – это жизнь», «Вода в краю родном» и «О чем плачет вода». Победители и призеры конкурса получили памятные дипломы и сертификаты на приобретение канцелярских принадлежностей. 

«В каждом снимке – восхищение природными богатствами, беспокойство за судьбу окружающего мира. А значит, цель, которую мы ставили этим конкурсом, достигнута – защитников природы стало больше», – отметил председатель совета директоров АО «Евразийский» Богдан Светлицкий.

Мария Саймон
ТЕГИБатайскАксайРостов-на-Дону конкурсыРостовский Водоканал
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