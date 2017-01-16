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Ситуация

Татьяна Кривенко: Я снова выбрала бы этот путь

Многодетная мать из Таганрога удостоена почетного диплома губернатора

17 ноября, 17:10479 просмотров
Татьяна Кривенко. Фото: Екатерина Егорова

Таганрог, 17 ноября. DON24.RU. Мать пятерых детей, таганроженка Татьяна Кривенко, признана одной из лучших матерей в Ростовской области. Она удостоена почетного диплома губернатора «За заслуги в воспитании детей». Торжественный прием и награждение лучших мам пройдет 22 ноября в здании ростовского Общественного собрания.

– Вообще-то, я не планировала пятерых детей, – рассказывает Татьяна Кривенко. – А вот будущий муж, Юрий, заявил об этом сразу, с первых минут знакомства: моя жена будет воспитывать пятерых детей. Я тогда усмехнулась: ну-ну, если найдешь такую. А он сразу: выходи за меня замуж. Это был 1978 год, я тогда только закончила школу, приехала в город Куйбышев, сейчас это Самара, из Узбекистана, поступила на вечернее, хотела учиться дальше. В мои планы никак не входило замужество и рождение детей. Но он был ласковый, добрый, нежный, заботливый и настойчивый, и я сдалась, – вспоминает с улыбкой Татьяна. 

В 1979 году Юрий и Татьяна отправились в ЗАГС. Став супругами, приехали на родину мужа в Таганрог, устроились на комбайновый завод, поселились в общежитии. В 1980 году родился Константин, в 1983-м – Анастасия, в 1986-м – Екатерина, в 1990-м – Олег. Он родился на два месяца раньше срока, инвалид детства по зрению. В 1992-м появился на свет младший сын Вячеслав. С рождением первенца муж ушел в милицию, начал служить в ОМОНе. Часто уезжал в многомесячные командировки, участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1988 году, прошел всю Чеченскую кампанию с самых первых дней, 10 раз его направляли в служебно-боевые командировки в Чечню и Северо-Кавказский регион. Татьяна говорит, было очень трудно: дом и дети – все на ней. С работы пришлось уйти, попала под сокращение, вынужденный отпуск затянулся на много лет. 

– Чего я только не делала: брала работу на дом, была дача, и этим мы спасались. Вязала, шила своим детям и на заказ. Делала даже куртки и кроличьи шапки. Я же мечтала стать модельером, вот, по сути, и стала. Высшее образование не получила, но курсы кройки и шитья пригодились. Даже в самые безденежные времена дети у нас были опрятные, красиво одетые и сытые. Мы с мужем в них души не чаяли, их благополучие и счастье было главнее всего. Дети посещали кружки по интересам, развивались, и всегда были друг за друга горой. Мне кажется, я была строгой мамой. Но мы хотели вырастить достойных людей. Люблю каждого, горжусь каждым. Они выросли и продолжают дружить – это счастье, – говорит Татьяна Кривенко. 

В 1992 году случилось важное событие – семья получила четырехкомнатную квартиру, вспоминает Татьяна. Дом и быт обустраивали вместе с детьми, на каждом подоконнике были комнатные цветы. Почти весь год цветы цвели и на даче: весна встречала подснежниками, осень завершалась поздними розами. Цветы всегда украшали семейные праздники и застолья. 

– Люблю, чтобы было красиво и вкусно, – говорит Татьяна. – Мы всегда отмечали в семье Новый год, дни рождения и другие праздники, дарили друг другу подарки.

Муж дослужился до звания майора. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка». 

– Мы – нормальная семья, и у нас были ссоры, когда хотелось все бросить, развестись, разъехаться. Но мы садились за стол и разговаривали. Муж умел говорить и делать, я умела слушать. Да, муж в семье – голова, но ведь жена – шея. И карьерное продвижение мужа в руках мудрой жены. Женщина не должна командовать и быть главной, решения всегда принимает мужчина. Мудрость женщины в другом: мягко, деликатно делать так, чтобы он принимал нужные ей решения и считал их абсолютно своими. Я советую своим взрослым детям: просто садитесь и разговаривайте со своими супругами чаще, умейте слышать друг друга, – делится опытом Татьяна.

В 2006 году Юрий Кривенко был серьезно ранен при исполнении служебных обязанностей, спасти его не удалось. Для семьи это стало шоком: Татьяна, прожив 27 лет с мужем, осталась многодетной вдовой без работы и средств к существованию. Заботу о похоронах взяли на себя сослуживцы супруга. Но еще несколько месяцев Татьяна не могла найти работу. Пережить трудное время помогали друзья семьи и родственники. После смерти мужа Татьяна сумела дать путевки в жизнь всем пятерым детям: четверо закончили с отличием вузы, один получил среднее специальное техническое образование. Дети имеют награды областного и федерального уровня. Несмотря на заболевание Олег стал мастером спорта, является инструктором основного состава гандбольного клуба «Пермские медведи». Имеет благодарственное письмо губернатора Пермского края за высокие спортивные достижения в чемпионате Российской Федерации по гандболу среди мужских команд суперлиги сезона 2014–2015 года. Младший сын Вячеслав пошел по стопам отца, служит в полиции, много раз был в служебных командировках в различных регионах страны для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, имеет благодарности министра МВД России за ликвидацию последствий ЧС в Крымске и Президента РФ за участие в охране порядка во время проведения Олимпиады в Сочи.

– Eсли бы мне сказали: «Ты можешь прожить свою жизнь заново», – я бы снова выбрала этот путь. Разве что поступала б мудрее. Мы с мужем не представляли жизни без детей, и Бог послал нам пятерых. Как пять пальцев на руке, каждый – часть меня, каждый – кровиночка, счастье. Когда родился младший, я поняла, что детей больше не хочу. И сказала об этом мужу. Мне не пришлось делать аборты. Не представляю, как можно убить свое дитя. Но никого не осуждаю. Мы рожали детей для себя, ни на кого не надеялись, ни у кого ничего не просили. Мне кажется, неправильно, когда молодая семья, родив ребенка, считает, что ей теперь все обязаны. Мы рассчитывали на свои силы, но если предлагали помощь, с радостью ее принимали, – говорит Татьяна.

Сейчас Татьяна Владимировна – бабушка семерых внуков, старшему из которых 17 лет, а младшей – год. Дети живут в Москве, Ростове, Саратове, двое -– в Таганроге. Почти 10 лет она работает инспектором в Западном территориальном управлении администрации Таганрога. За достойное воспитание детей и профессиональную деятельность Татьяна Кривенко в 2009-м и 2014 годах была награждена благодарственными письмами администрации города. Теперь ее заслуги оценены и на уровне региона. Вместе с почетным дипломом за значительный вклад в возрождение и укрепление традиций многодетности на Дону и достойное воспитание подрастающего поколения Татьяна Кривенко получит денежное поощрение в размере 50 тыс. руб.

Екатерина Егорова
ТЕГИТаганрогмногодетные семьи
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