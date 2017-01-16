Таганрог, 17 ноября. DON24.RU. Мать пятерых детей, таганроженка Татьяна Кривенко, признана одной из лучших матерей в Ростовской области. Она удостоена почетного диплома губернатора «За заслуги в воспитании детей». Торжественный прием и награждение лучших мам пройдет 22 ноября в здании ростовского Общественного собрания.

– Вообще-то, я не планировала пятерых детей, – рассказывает Татьяна Кривенко. – А вот будущий муж, Юрий, заявил об этом сразу, с первых минут знакомства: моя жена будет воспитывать пятерых детей. Я тогда усмехнулась: ну-ну, если найдешь такую. А он сразу: выходи за меня замуж. Это был 1978 год, я тогда только закончила школу, приехала в город Куйбышев, сейчас это Самара, из Узбекистана, поступила на вечернее, хотела учиться дальше. В мои планы никак не входило замужество и рождение детей. Но он был ласковый, добрый, нежный, заботливый и настойчивый, и я сдалась, – вспоминает с улыбкой Татьяна.

В 1979 году Юрий и Татьяна отправились в ЗАГС. Став супругами, приехали на родину мужа в Таганрог, устроились на комбайновый завод, поселились в общежитии. В 1980 году родился Константин, в 1983-м – Анастасия, в 1986-м – Екатерина, в 1990-м – Олег. Он родился на два месяца раньше срока, инвалид детства по зрению. В 1992-м появился на свет младший сын Вячеслав. С рождением первенца муж ушел в милицию, начал служить в ОМОНе. Часто уезжал в многомесячные командировки, участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1988 году, прошел всю Чеченскую кампанию с самых первых дней, 10 раз его направляли в служебно-боевые командировки в Чечню и Северо-Кавказский регион. Татьяна говорит, было очень трудно: дом и дети – все на ней. С работы пришлось уйти, попала под сокращение, вынужденный отпуск затянулся на много лет.

– Чего я только не делала: брала работу на дом, была дача, и этим мы спасались. Вязала, шила своим детям и на заказ. Делала даже куртки и кроличьи шапки. Я же мечтала стать модельером, вот, по сути, и стала. Высшее образование не получила, но курсы кройки и шитья пригодились. Даже в самые безденежные времена дети у нас были опрятные, красиво одетые и сытые. Мы с мужем в них души не чаяли, их благополучие и счастье было главнее всего. Дети посещали кружки по интересам, развивались, и всегда были друг за друга горой. Мне кажется, я была строгой мамой. Но мы хотели вырастить достойных людей. Люблю каждого, горжусь каждым. Они выросли и продолжают дружить – это счастье, – говорит Татьяна Кривенко.

В 1992 году случилось важное событие – семья получила четырехкомнатную квартиру, вспоминает Татьяна. Дом и быт обустраивали вместе с детьми, на каждом подоконнике были комнатные цветы. Почти весь год цветы цвели и на даче: весна встречала подснежниками, осень завершалась поздними розами. Цветы всегда украшали семейные праздники и застолья.

– Люблю, чтобы было красиво и вкусно, – говорит Татьяна. – Мы всегда отмечали в семье Новый год, дни рождения и другие праздники, дарили друг другу подарки.

Муж дослужился до звания майора. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка».

– Мы – нормальная семья, и у нас были ссоры, когда хотелось все бросить, развестись, разъехаться. Но мы садились за стол и разговаривали. Муж умел говорить и делать, я умела слушать. Да, муж в семье – голова, но ведь жена – шея. И карьерное продвижение мужа в руках мудрой жены. Женщина не должна командовать и быть главной, решения всегда принимает мужчина. Мудрость женщины в другом: мягко, деликатно делать так, чтобы он принимал нужные ей решения и считал их абсолютно своими. Я советую своим взрослым детям: просто садитесь и разговаривайте со своими супругами чаще, умейте слышать друг друга, – делится опытом Татьяна.



