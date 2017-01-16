За непростой для страны високосный год донской парламент видел немало: выборы, громкие назначения, принятие и даже отмену важных для многих законов. Корреспонденты «Молота» – об итогах и перспективах работы Законодательного Собрания области.

Работали продуктивно

По сравнению с 2015 годом, когда областным Заксобранием было проведено 11 заседаний и принято 180 областных законов и 407 постановлений, в 2016-м заседаний было уже 14, а законов и постановлений – почти в три раза больше: 523 и 1102 соответственно.

Отчасти это связано с тем, что основная часть этих законов касалась деятельности муниципальных образований: почти 400 из них связаны с передачей полномочий от поселений районам. Таким образом, как подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко на итоговой пресс-конференции в «ДОН-МЕДИА», в следующем году муниципальная система Ростовской области будет работать в новых условиях: районы будут иметь и больше полномочий, и больше денег, и больше ответственности.

Часть законов, принятых в этом году, неизбежно пойдет в зачет следующего года, так как они будут подписаны уже в январе-феврале.

Самый главный закон

Самым главным документом года Александр Ищенко назвал закон «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», потому что «без него ни один другой закон работать не будет». Этот финансовый документ на ближайшую трехлетку в корне меняет экономическую ситуацию, которая складывалась в области в последние годы. В следующем году бюджет будет еще дефицитным, но дефицит запланирован на уровне 4,8 млрд руб., что на 5,5 млрд меньше первоначального плана 2016 года. Но уже в 2018 году в региональном бюджете планируется профицит в размере 500 млн руб. за счет роста доходов и привлечения налоговых поступлений: налогов на прибыль и на доходы физических лиц, а также акцизов на пиво.

По оценке Александра Ищенко, впервые за 22 года работы донского Заксобрания, несмотря на напряженный декабрьский марафон, принятие бюджета проходило буднично, спокойно, замечаний практически не было даже у членов оппозиционных фракций. Это говорит о том, что бюджетный процесс выстроен таким образом, что в нем старательно учитываются интересы разных групп населения, уверен спикер.



С ним согласен руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов, который на предновогоднем 39-м заседании впервые за долгие годы назвал работу всего депутатского корпуса над проектом закона об областном бюджете достойной и продуктивной.



Льготы оказались дороже денег

Закон, в самом начале года всколыхнувший общественность, отменил монетизацию бесплатного проезда в общественном транспорте для льготных категорий граждан. За поспешно принятый на исходе 2015 года закон тогдашнему спикеру донского Заксобрания (а ныне депутату Госдумы) Виктору Дерябкину даже пришлось публично извиниться и признать его ошибочным. Речь шла о замене бесплатного проезда ежемесячной выплатой в размере 332 руб. федеральным и региональным ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий. Документ должен был вступить в силу 1 марта 2016 года и коснуться 330 тыс. льготников, и если в большинстве случаев жители сел поддержали решение депутатов, то очевидно, что у горожан оно вызывало недовольство. После консультаций с губернатором Ростовской области Василием Голубевым депутаты приняли решение отменить закон и вернуть бесплатный проезд в общественном транспорте для ветеранов труда, ветеранов труда Ростовской области, тружеников тыла и граждан, пострадавших от политических репрессий.

Имя тебе – патриот

Одним из самых актуальных документов на фоне бушующей информационной войны с некоторыми «западными партнерами» стал закон «О патриотическом воспитании в Ростовской области», принятый 26 апреля. Он примечателен тем, что стал модульным, то есть прописывающим не конкретные действия в сфере воздействия на население, а разграничивающим полномочия структур, задействованных в этом процессе. Интересно, что на уровне Федерации подобного документа до сих пор нет, но проекты разрабатываются в 22 регионах, а региональные законы о патриотическом воспитании уже действуют в 15 субъектах Федерации, включая Москву, Республику Крым и Ленинградскую область.

Право на тишину

Для соблюдения права жителей области на отдых 21 июля парламентариями были приняты поправки в закон «Об административных правонарушениях». Новый документ в народе тут же окрестили «Законом о тишине в дневное время». Штраф составит от 500 до 1000 руб. Под действие закона попадают граждане, нарушающие покой своих соседей громкими звуками, доносящимися из магнитофонов, телевизоров, радиоприемников и других средств воспроизведения и усиления звуков. Однако документ не распространяется на тех, кто вооружился дрелью или перфоратором.

Кстати, до момента принятия закона в Ростовской области действовала норма, запрещающая шуметь с 23.00 до 7.00 в будние дни и с 23.00 до 8.00 в выходные. Этот запрет действует и сейчас. Для граждан минимальный штраф за данное правонарушение установлен в размере 500 руб., максимальный составляет 5000 руб. При этом верхняя планка для индивидуальных предпринимателей предусмотрена в размере 20 тыс. руб., а для юридических лиц – 30 тыс. руб.



Примечательно, что разработка этого закона сопровождалась социологическим опросом на сайте донского парламента, где каждый житель мог высказать свое мнение и тем самым поучаствовать в законотворческой деятельности. Практика проведения опросов – это еще одно новшество уходящего года, которое перейдет и в новый законодательный год.

Обратная связь

Кстати, расширение контактов с общественностью Александр Ищенко назвал одним из главных направлений работы донских законодателей.

– Мы ведем постоянный диалог с Общественной палатой Ростовской области. В Закcобрании работает «Открытая трибуна», в рамках которой обсуждаются наиболее острые и болезненные вопросы, а в текущем году появилась новая форма – интерактивные опросы на официальном сайте Заксобрания, – напомнил спикер.



Первым был вышеупомянутый законопроект о тишине в дневное время, свое мнение относительно которого выразили более 4000 жителей Ростовской области, а сейчас там же идет опрос о работе участковых уполномоченных полиции.



Кроме того, в этом году заработали поправки в закон «О гражданской инициативе в Ростовской области»: на заседании комитета по законодательству 20 декабря депутаты зарегистрировали первую инициативу группы граждан города Миллерово. Жители города предлагают установить административную ответственность за отсутствие на зданиях и сооружениях указателей с названием улиц и номеров домов. Также инициативные горожане предлагают штрафовать владельцев домашних животных, чьи питомцы загрязняют места общего пользования в многоквартирных домах и общественных местах.



Превратить свою идею в областной закон отнюдь не просто: для этого надо заручиться поддержкой не менее 20 тыс. жителей Ростовской области. Подписи можно собрать традиционным способом на бумаге либо разместить инициативу на сайте донского парламента. Поправки в закон «О гражданской инициативе в Ростовской области» позволяют жителям региона выдвинуть любую нужную инициативу и найти единомышленников для того, чтобы эта инициатива стала полноценным законопроектом и была рассмотрена на заседании Заксобрания.



Депутатская вертикаль

Стоит напомнить, что бывший замгубернатора Ростовской области Александр Ищенко заявил о своем решении избираться в Законодательное Собрание Ростовской области после победы Виктора Дерябкина на праймериз 22 мая – в предварительном голосовании за кандидатов в депутаты Госдумы. По итогам единого дня голосования 18 сентября оба политика одержали победу, а 6 октября уже действующий депутат Законодательного Собрания Александр Ищенко был избран его председателем.

На первом же брифинге с журналистами новый спикер предложил внести серьезные корректировки в работу донских депутатов с парламентариями Госдумы, озвучив идею о работе депутатских территориальных групп, которые закрепляли бы вертикальную связь между депутатами Госдумы, Заксобрания Ростовской области, депутатами городских дум, районных Собраний депутатов и парламентариями поселенческого уровня в сельских территориях. Необходимость введения этой инициативы была продиктована тем, что депутат Госдумы может принять максимум несколько десятков человек за один прием, а речь идет о проблемах тысяч избирателей. И уже есть первые результаты: на итоговой пресс-конференции глава донского парламента отметил особую активность в этом направлении думских депутатов Виктора Дерябкина, Ларисы Тутовой и Максима Щаблыкина.



2017 год: новый формат работы

Говоря о ближайших планах, спикер рассказал о задаче переформатировать законотворческую деятельность. Речь идет о том, чтобы сделать законы работающими более эффективно. Для постоянного мониторинга работы ранее принятых документов в Заксобрании будут применять различные интернет-технологии, которые пока не раскрываются.

Будет разрабатываться закон о туристической деятельности, причем не просто текст документа, но и пакет подзаконных актов, в которых будут учитываться все вопросы, связанные с поддержкой туристического бизнеса, муниципалитетов, которые занимаются повышением туристической привлекательности. По словам Александра Ищенко, такая практика существовала в советские времена.

– Сейчас снова надо переходить к формированию пакета документов, которые регулировали бы всю отрасль целиком, – подчеркнул глава парламента. – У нас бывает, что закон принимается сейчас, а подзаконный акт – только через год, два, а то и три или вообще не принимается, а это значит, что закон не работает или работает неэффективно.

В следующем году Заксобрание планирует возвращаться и к теме обманутых дольщиков. По инициативе губернатора в декабре был принят закон о предоставлении субсидий застройщикам, которые берут на себя ответственность довести до ума брошенные объекты жилищного строительства. По словам спикера, на девять долгостроев было выделено 100 млн руб.

В связи с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года донской парламент будет принимать поправки в закон о физкультуре и спорте. Необходима корректировка законодательства в части поддержки выдающихся спортсменов. Кроме того, в следующем году будет принят закон «Об Общественной палате Ростовской области», который переформатирует работу этой структуры, сделает ее более открытой и даст возможность стать более независимой от областных органов власти, поскольку будет предполагать ее автономию.

Также будет принят закон о науке и научно-технической политике в Ростовской области. Депутаты постараются выработать меры поддержки работников этой отрасли, чтобы сделать ее конкурентоспособной по отношению к другим регионам нашей страны.