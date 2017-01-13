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Событие

Донские журналисты отпраздновали День российской печати

Отмечать было кому: в области работают более 650 СМИ, из которых больше 100 – электронных

13 января, 15:0256 просмотров
Владимир Савеленко и первый зампредседателя ЗС РО Николай Беляев. Фото: Александр Оладько

Ростов-на-Дону, 13 января. DON24. Собравшихся в Ростовском музыкальном театре представителей донских СМИ (а это газеты, журналы, информагентства и другие) поздравил губернатор области Василий Голубев. Вернувшись с гайдаровского форума, глава региона сообщил журналистам, что несмотря ни на что есть возможность повысить инвестиционную привлекательность региона, и журналистам в этом деле отведено не последнее место.

Информационное пространство, по словам губернатора, с каждым годом становится все насыщеннее и динамичнее. По числу печатных СМИ область занимает четвертое место в России, а по числу электронных находится в первой десятке.

«Правительство Ростовской области, – заявил губернатор, – видит сегодня в СМИ действенную площадку взаимодействия власти и общества. СМИ не только отражают события, но и участвуют в формировании повестки дня региона».

Голубев призвал СМИ принять активное участие в юбилее Ростовской области, которой в 2017 году исполняется 80 лет, начав этот процесс уже сейчас.

Глава региона вручил отличившимся журналистам медали «За доблестный труд на благо донского края» и благодарственные письма губернатора. Такое письмо было вручено директору Сальского филиала ГУП Ростовской области «Дон-медиа» (Сальск) Светлане Проскуровой.


Отметило своими наградами журналистов и Законодательное Собрание Ростовской области. Благодарственное письмо вручил журналисту отдела «Политика» ГУП РО «Дон-медиа» Владимиру Савеленко первый зампредседателя ЗС РО Николай Беляев.

Бывший молотовец, а нынче журналист «Российской газеты – Юг» Александр Гавриленко победил в номинации «Инновации» конкурса журналистских работ на премию губернатора Ростовской области.

Отметили журналистов своими премиями Избирательная комиссия Ростовской области и НЭВЗ, уже в восьмой раз проводивший среди СМИ конкурс, посвященный человеку труда.

Вера Волошинова
ТЕГИВасилий ГолубевМедиахолдинг «ДОН-МЕДИА»ЗСРОДень печати
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