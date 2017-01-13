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Событие

На «НТВ» зимой стартует сериал с участием Сергея Жигунова

В семейной саге наш земляк сыграет бизнесмена

13 января, 16:2710 просмотров
Сергей Жигунов на съемках сериала Фото: НТВ

Пресс-служба телелеканала «НТВ» сообщает, что этой зимой на экранах появится новый драматический сериал «Дело чести». 

Семейная сага расскажет о сложной судьбе двух братьев (в главных ролях братья Алексей и Андрей Чадовы). Действие будет происходить в разгар девяностых. Провинциальная семья перебирается в столицу в надежде на лучшую жизнь, но там их ждут крупные потери. Сначала финансовые, а потом и такие, как потеря родственников: отец из которых кончает жизнь самоубийством, а мать из-за этого попадает в психиатрическую клинику. Братья решают отомстить за родителей, один из них для этого примыкает к преступной группировке, а второй — подается в юристы. Мало того, что братья конфликтуют, оказавшись по разные стороны баррикады, так они еще и влюбляются в одну девушку. Однако ее внимание им предстоит делить еще с одним персонажем, которого как раз и сыграет Сергей Жигунов.

В ролях также задействованы Агния Дитковските, Павел Прилучный, Татьяна Васильева, Юозас Будрайтис, Всеволод Шиловский, Александра Урсуляк и другие.

Яна Любаева
ТЕГИШоу-бизнесСергей Жигунов
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