На «НТВ» зимой стартует сериал с участием Сергея Жигунова

Пресс-служба телелеканала «НТВ» сообщает, что этой зимой на экранах появится новый драматический сериал «Дело чести».

Семейная сага расскажет о сложной судьбе двух братьев (в главных ролях братья Алексей и Андрей Чадовы). Действие будет происходить в разгар девяностых. Провинциальная семья перебирается в столицу в надежде на лучшую жизнь, но там их ждут крупные потери. Сначала финансовые, а потом и такие, как потеря родственников: отец из которых кончает жизнь самоубийством, а мать из-за этого попадает в психиатрическую клинику. Братья решают отомстить за родителей, один из них для этого примыкает к преступной группировке, а второй — подается в юристы. Мало того, что братья конфликтуют, оказавшись по разные стороны баррикады, так они еще и влюбляются в одну девушку. Однако ее внимание им предстоит делить еще с одним персонажем, которого как раз и сыграет Сергей Жигунов.

В ролях также задействованы Агния Дитковските, Павел Прилучный, Татьяна Васильева, Юозас Будрайтис, Всеволод Шиловский, Александра Урсуляк и другие.

