Съемочная площадка в Красном Сулине Фото: Яна Любаева

В Красном Сулине начались съемки многосерийной картины «Уголь» о династии шахтеров для Первого канала. Режиссер «Угля» Владимир Котт впервые снимает фильм на подобную тему. Как он признается, свое согласие на эти съемки дал потому, что его трогает за живое история поколений, основанная на реальной жизни обычных трудяг. Продюсер Александр Просянов приоткрыл завесу тайны, рассказав в двух словах сюжет будущего кино: – Ни для кого не секрет, что в 90-е производство рушилось, разворовывалось. Шахтеры, получавшие когда-то хорошие деньги, вынуждены были бастовать, настолько сильно по ним ударила перестройка. Наша история – о семье шахтеров, попавшей в сложную ситуацию. Сын, Журавлев-младший, внезапно погиб, а отец получил множество травм. Лечение возможно только «за бугром», а это, разумеется, очень дорого. Помочь вызвался парень младшей дочери, 17-летней Полины. Он бросил работу в шахте и попытался заработать на боях без правил, участвуя в них. В это время старшая сестра, 20-летняя Тома, воспитывает грудного ребенка, которого родила вне брака. Отец ребенка не хочет на ней жениться. Параллельно с историей этой семьи развиваются и другие события: местечковому миллионеру «помешал» директор шахты, и он решил его устранить, попросту убив. Любовь, предательства, трагедии, семья, деньги, будни – восьмисерийная сага затронет все темы, которые так любит зритель. Создатели фильма обещают, что картина будет очень правдивой и жизненной.



















В фильме будут сниматься звезды отечественного кино Андрей Соколов, Иван Кокорин, Виктория Толстоганова, Инга Оболдина, Елена Панова, Елена Цыплакова и др.

















В качестве локаций съемочной группой были выбраны несколько квартир, Сулинский металлургический завод, шахта, стадион. Временной разбег саги – 23 года, с 1993-го и по наши дни. На экране фильм появится в 2017 году.

В первый съемочный день снимались квартирные сцены. Для начала это был эпизод в ванной: сестры Журавлевы стирали детские вещи. Для натуральности цвета якобы застиранных пеленок их предварительно выполоскали в крепком чае. Как только был отснят первый дубль, вся съемочная группа собралась на улице, чтобы услышать поздравления режиссера и традиционно разбить тарелку, на которой заранее были написаны название фильма, год съемок, фамилии продюсера, оператора и режиссера. Каждый член съемочной группы после этой символичной киношной процедуры взял себе по осколку – на счастье.



В день снимается от пяти с половиной до семи минут фильма. На каждую сцену приходится примерно по 15 дублей.