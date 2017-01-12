Популярный сайт «КиноПоиск» и поисковая система «Яндекс» подвели итоги развития российского кино за последние 15 лет на основе пользовательского рейтинга. Среди народных любимцев оказался и сериал с участием наших земляков.
За это время в России были сняты 2300 полнометражных игровых фильмов, это около пяти месяцев экранного времени, если смотреть беспрерывно. Но лишь 50–60 фильмов в год набирали больше 1000 пользовательских оценок на «КиноПоиске». Из них буквально единицы получили рейтинг выше 7,5 баллов из 10 возможных. Больше 100 тысяч пользовательских оценок получили только хоккейная драма «Легенда № 17» и комедия «О чем говорят мужчины».
С 2001 по 2015 год в России вышло около 2300 полнометражных игровых фильмов, 3400 сезонов сериалов и телефильмов, меньше 100 полнометражных мультфильмов и примерно столько же анимационных сериалов. В общей сложности над этими картинами работали более 45 тысяч человек.
За этот же период в нашей стране вышло более 2700 сезонов разных сериалов и более 700 телефильмов. Наибольшее количество оценок за 15 лет получили сериалы «Интерны», «Бригада». В тройку самых рейтинговых сериалов также вошли «Ликвидация» и «Меч».
Напомним, что в сериале «Ликвидация» снимались уроженцы нашего региона – Константин Лавроненко (Чекан) и Федор Добронравов (Якименко). Действие в сериале разворачивается в послевоенной Одессе, где в то время царил разгул преступности и орудовала банда бывших диверсантов. Они грабили военные склады и пытались переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам, а маршал Жуков по приказу Сталина пытался навести порядок в городе.
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