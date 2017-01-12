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Ситуация

На портале госуслуг появится раздел «Мое здоровье»

В России планируют ввести электронные медицинские карты

14 декабря, 18:1832 просмотра
57% медучреждений подключены к высокоскоростному Интернету. Фото: pixabay.com

В 2018 году на портале госуслуг появится раздел «Личный кабинет» пациента в разделе «Мое здоровье». Удобные для использования сервисы начнут подключаться в следующем году, к 2018 году все основные опции будут подключены.

К началу 2019 года в России планируют ввести электронные медицинские карты для всех застрахованных в ОМС пациентов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ожидается, что информатизация здравоохранения повысит качество оказания первичной медицинской помощи – специальным порталом для непрерывного медицинского образования в настоящее время пользуются около 35 тыс. врачей. К концу 2018 года планируется информатизировать 98% рабочих мест врачей.

Как сообщает «Российская газета», к скоростному Интернету в настоящее время подключены 57% поликлиник и больниц. В течение двух лет этот показатель должен достичь 100%. Как отметила Вероника Скворцова, для каждого российского региона есть четкая дорожная карта со сроками исполнения программы информатизации.

Мария Саймон
ТЕГИ#хоРОшиеновостиМедицинские учрежденияВладимир ПутинЗдравоохранение в Ростовской областиОМС
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