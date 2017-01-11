В нынешнее межсезонье селекционеры испытывают непреодолимую тягу к нашим футболистам. Почти у всех ведущих игроков «Ростова» есть предложения как из России, так и из-за рубежа.

«Зенит» расстегивает мошну

Особый интерес чужие селекционеры проявляют к Кристиану Нобоа. По словам члена совета директоров ФК «Ростов» Али Узденова, настойчивее всего перехода 31-летнего эквадорского легионера добивается «Зенит».

Узденов не исключил, что уже этой зимой полузащитник может стать игроком питерского клуба. Кстати, об интересе питерцев к Нобоа molot.ru сообщал еще прошлой осенью.

Помимо «Зенита» на эквадорского полузащитника претендует еще один российский топ-клуб. Который из них – «Краснодар», «Спартак» или ЦСКА? Ведь кроме них в России топ-клубов вроде бы нет. Исключим их списка ЦСКА: армейцы в игроках середины поля не нуждаются, своих некуда девать. Значит, кубанцы или «красно-белые»?

Также у Нобоа есть предложение из Европы, которое Узденов назвал «конкретным».

При этом Али Мусаевич не исключил, что при определенных обстоятельствах, «Ростов» может расстаться с эквадорцем.

– «Зенит» уже сделал сделал предложение по Нобоа, – сказал член совета директоров. – Мы понимаем, как много Нобоа сделал для «Ростова». И при определенных условиях, которые устроят и его, и клуб, мы готовы отпустить футболиста.

По словам Узденова, предложение из питерского клуба является для Кристиана приоритетным, и легионер всерьез думает над предложением «Зенита». Причем ситуация может разрешиться в ближайшие два-три дня.

На уточняющий вопрос корреспондента «Спорт-Экспресса», уйдет ли все-таки эквадорец или нет, Али Узденов ответил: «Скорее уйдет, чем останется. Но давайте подождем».

Конечно, газпромовский клуб сейчас пустит в ход свою обычную тактику, то есть начнет трясти мошной и соблазнять игрока многомиллионными посулами. Устоять трудно. Пусть только перед глазами Кристиана промелькнет судьба его недавнего партнера Ивана Новосельцева, который после перехода в «Зенит» в основном полировал скамейку запасных, а на поле появлялся считанное количество раз.

Уйдет ли Навас?

Некоторое время назад molot.ru сообщал, что защитник Сесар Навас заявил о своем желании вернуться на родину в Испанию, где у него недавно родился ребенок.

– Понимаем желание Сесара быть поближе к семье, – прокомментировал эту информацию Али Узденов. – Но ничего еще не решено. Очень надеемся, что он останется у нас.

Напомним, что в настоящее время Сесар Навас тренируется вместе с командой на сборе в Арабских Эмиратах.

Страсти по Сердару

Правда, есть и приятные для ростовских болельщиков вести. Судя по всему, никуда не уйдет Сердар Азмун. Об этом Али Узденов сказал прямо. Он сообщил, что, несмотря на «очень интересное» предложение от одного из ведущих европейских клубов, иранский форвард останется в «Ростове» до лета.

– За Азмуном гоняются селекционеры со всей Европы, – сказал член совета директоров. – Но мы его не отпустили. Приняли совместное решение, что Сердар остается у нас. Скорее всего, он отыграет в «Ростове» до конца сезона.

Думается, что руководство нашего клуба приняло взвешенное решение. Можно даже назвать его решением с перспективой. Объясню: сейчас, во время зимней подготовки, Азмун подлечится, наберет форму, а весной, вне всяких сомнений, будет радовать почитателей острой и результативной игрой.

Недавно международный трансферный рынок оценил ростовского форварда в 13 млн евро. Из игроков, выступающих в российской Премьер-лиге, выше цена только у спартаковца Квинси Промеса. Азмун опередил даже Федора Смолова, которому прочат карьеру в английском «Ливерпуле». Думаю, что к лету стоимость нападающего «Ростова» подрастет еще. Так что, если после окончания сезона Сердар примет чье-нибудь предложение, ростовчане выручат за него приличные деньги.

Слово Бердыева

Али Узденов подчеркнул, что ко многим ростовским игрокам есть предметный интерес. И упомянул еще один фактор, который, конечно же, имеет важнейшее значение при выборе игроком своей дальнейшей судьбы.

– Но, думаю, – сказал он в заключение, – многие останутся и прислушаются к мнению нашего вице-президента Курбана Бердыева.

А в этом никто и не сомневается.

