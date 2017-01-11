В донской столице много полиэтнических школ, но эта школа – особенная. Она находится в районе знаменитого рынка Темерник, где работают выходцы из стран Средней Азии, Кавказа. Понятно, что приезжают они сюда с семьями, а в семьях есть дети, и их немало. Как адаптировать их к российской действительности? Ведь они не просто попадают в иную для их традиций среду: большинство из них – выходцы из сельских районов, так что культурный шок у этих ребят получается двойной.



– Мы с этими проблемами живем. И стараемся, чтобы проблемами они не были, – рассказывает директор школы № 105 Наталья Приходько. – Когда наши дети сидят вместе за партами, они сами не знают, какой они национальности. Здесь проблемы не внутри детского коллектива, а в отношениях взрослых и детей.

Нечестно будет говорить, что нет недоброжелательных реплик и отзывов и со стороны родителей – коренных ростовчан, и с другой стороны. Но это все на уровне взрослых. Чем раньше дети попадают в школу, тем легче складываются у них взаимоотношения между собой. Мы делаем так, чтобы они были здесь равными. Это единственная возможность, чтобы они не противопоставляли себя друг другу.

Вы увидите сегодня наших детей (разговор проходил перед началом фестиваля «Меридиан дружбы». – Прим. «Молота»). Мы не боимся за них. Мы не думаем, что завтра они окажутся среди террористов: ведь если они сидели за одной партой вместе, им труднее быть врагами. Это гораздо лучше, чем держать их в каком-то анклаве.





