В донской столице много полиэтнических школ, но эта школа – особенная. Она находится в районе знаменитого рынка Темерник, где работают выходцы из стран Средней Азии, Кавказа. Понятно, что приезжают они сюда с семьями, а в семьях есть дети, и их немало. Как адаптировать их к российской действительности? Ведь они не просто попадают в иную для их традиций среду: большинство из них – выходцы из сельских районов, так что культурный шок у этих ребят получается двойной.
– Мы с этими проблемами живем. И стараемся, чтобы проблемами они не были, – рассказывает директор школы № 105 Наталья Приходько. – Когда наши дети сидят вместе за партами, они сами не знают, какой они национальности. Здесь проблемы не внутри детского коллектива, а в отношениях взрослых и детей.
Нечестно будет говорить, что нет недоброжелательных реплик и отзывов и со стороны родителей – коренных ростовчан, и с другой стороны. Но это все на уровне взрослых. Чем раньше дети попадают в школу, тем легче складываются у них взаимоотношения между собой. Мы делаем так, чтобы они были здесь равными. Это единственная возможность, чтобы они не противопоставляли себя друг другу.
Вы увидите сегодня наших детей (разговор проходил перед началом фестиваля «Меридиан дружбы». – Прим. «Молота»). Мы не боимся за них. Мы не думаем, что завтра они окажутся среди террористов: ведь если они сидели за одной партой вместе, им труднее быть врагами. Это гораздо лучше, чем держать их в каком-то анклаве.
По словам Натальи Владимировны, прошедший год был трудным: начались разговоры, связанные с терроризмом, с ИГИЛ. Школе нужна была помощь.
– И спасибо Курманбеку Карыбековичу за то, что я могу позвонить ему в любое время и уточнить ситуацию! – сказала Наталья Приходько, с благодарностью глядя на сидящего рядом Курманбека Алдылдаева, главы национально-культурной автономии «Киргизия-Дон». Прозвучали слова благодарности и в адрес главы афганской диаспоры.
Патриотическое воспитание в этой школе – на первом месте. А как иначе? Ребята помогают ветеранам, нуждающимся, и это вне зависимости от того, кто какой национальности. И когда проводятся мероприятия ко Дню победы, тот же конкурс строевой песни, который, несмотря ни на что, хорошо воспринимается детьми. И приятно видеть стоящими в карауле у Вечного огня ребят разных национальностей, чему не раз удивлялись и чем восхищались военные.
В 2013 году преподаватель русского языка участвовала в городском конкурсе на лучшего классного руководителя «Самый классный классный». Она вышла тогда на сцену и сказала: «У меня в классе русских – только я и учебник русского языка». А далее эти разноликие дети, представляя своего классного руководителя, вышли на сцену и спели Гимн России. Члены жюри потом признавались, что они сами не очень-то знают его слова, а тут малыши разных национальностей его поют, и так искренне! Ну как было не дать первое место Нелли Васильевне Бойченко?
У школы завязались партнерские отношения со студентами ЮФУ. Студенты ЮФУ пришли к нам сами заниматься социально-коммуникативными технологиями, – уверяет Наталья Владимировна. – Учителя учились у них (новые федеральные стандарты требуют новых технологий обучения), студенты – у учителей.
По словам Анастасии Денисовой, руководителя студенческого проекта, посвященного преодолению проблем, которые возникают в местном сообществе, вторая половина 2015 года посвящена созданию небольших локальных проектов. В школе № 105 студенты помогали школьникам в социализации. Были выбраны дети, лишь год-полтора проживающие в России. Они были замкнуты, боялись пойти в кино или магазин. Работа с ними вылилась в совместные игры, дискуссии. Они ходили вместе в краеведческий музей, в кино и обсуждали увиденное. Они перестали бояться друг друга, постоянно стремясь быть вместе. Работники школы не могли понять, почему после второй смены в школе так много народу, а они собирались для общения!
– Общаясь со студентами, такими умными и веселыми, дети стали понимать, что смысл жизни – не только торговать на Темернике, – завершила разговор Наталья Приходько. - И ты можешь знать гораздо больше, даже если ты будешь рядом с ними. То есть, детям не просто говорят: мол, то-то и то-то – хорошо, а на деле показывают, как можно изменить свою жизнь. Школа очень нуждается в такой помощи: вызовы общества новые, а что делать с ними, мало кто знает.
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