«Молот» выяснил, кто из депутатов и лидеров политических партий встретил Новый год с тещей

Фото: www.new-year-party.ru

Длинные новогодние праздники подошли к концу. Корреспондент «Молота» поговорил с известными политиками Ростовской области, проанализировал их аккаунты в социальных сетях и выяснил, кто провел выходные дома, а кто грелся на солнышке в жарких странах и использовал каникулы, чтобы отдохнуть на полную катушку. Депутат Госдумы от Ростовской области Максим Щаблыкин с женой Светланой и обоими сыновьями отправились в Крым. Семья увидела Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо, Ялту, гору Ай-Петри и другие достопримечательности полуострова.

Олега Пахолкова сейчас сложно назвать донским политиком, но косвенное отношение к Ростовской области он все же имеет. Во-первых, в 1997 году Пахолков победил на выборах депутатов Волгодонской городской Думы, а в 2005 году стал депутатом Законодательного Собрания Ростовской области в результате довыборов по Цимлянскому одномандатному округу. Во-вторых, на выборах в Госдуму в 2016 году политик был кандидатом в депутаты по Волгодонскому округу № 155, проиграв схватку экс-председателю Законодательного Собрания Ростовской области Виктору Дерябкину. Новогодние праздники Олег Пахолков с молодой супругой-моделью провели в Пхукете. «Если отдыхать без мопеда в Таиланде, не увидишь 90% красот. Это свобода перемещения – куда хочу, туда и еду. Для этого ничего не нужно, кроме паспорта в залог и от 500 до 800 рублей в день за аренду в зависимости от размера мотика», – поделился впечатлениями Олег Пахолков на своей странице в Facebook.

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области Евгений Бессонов встретил Новый год с семьей. «Всех с наступившим 2017 годом! Пусть все мечты сбудутся!» – поздравил своих подписчиков с праздником главный коммунист донского парламента утром 2 января.

Генеральный директор Межрегионального центра права и защиты, председатель комиссии по вопросам партийного строительства при региональном политсовете Ростовского регионального отделения «Единой России» Николай Кандидкудряков-Тигранн в ночь с 31 декабря на 1 января был в Москве на Красной площади. «Новый год довелось встретить на главной площади страны, в спортивной обстановке, с семьей. Слышать в новогоднюю ночь звук курантов «вживую» и под гимн России смотреть праздничный салют – это особенные впечатления», – написал молодой политик на своей странице в соцсети.



Единственный донской справедливоросс в Государственной Думе седьмого созыва, глава ростовского отделения партии Михаил Емельянов рассказал «Молоту», что встречал Новый год у тещи. «Вся семья съехалась в Ростов, все наши дети и внуки. Моей теще уже 80 лет, встречали Новый год у нее все вместе за праздничным столом», – сообщил парламентарий.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс глава комитета по молодежной политике донского парламента Лариса Тутова провела новогодние праздники в одном из санаториев Кисловодска. По ее словам, это был тихий семейный отдых.