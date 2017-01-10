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Таиланд, Крым и Кисловодск: где провели праздники донские политики

«Молот» выяснил, кто из депутатов и лидеров политических партий встретил Новый год с тещей

10 января, 14:03280 просмотров
Фото: www.new-year-party.ru

Длинные новогодние праздники подошли к концу. Корреспондент «Молота» поговорил с известными политиками Ростовской области, проанализировал их аккаунты в социальных сетях и выяснил, кто провел выходные дома, а кто грелся на солнышке в жарких странах и использовал каникулы, чтобы отдохнуть на полную катушку.

Депутат Госдумы от Ростовской области Максим Щаблыкин с женой Светланой и обоими сыновьями отправились в Крым. Семья увидела Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо, Ялту, гору Ай-Петри и другие достопримечательности полуострова. 

Олега Пахолкова сейчас сложно назвать донским политиком, но косвенное отношение к Ростовской области он все же имеет. Во-первых, в 1997 году Пахолков победил на выборах депутатов Волгодонской городской Думы, а в 2005 году стал депутатом Законодательного Собрания Ростовской области в результате довыборов по Цимлянскому одномандатному округу. Во-вторых, на выборах в Госдуму в 2016 году политик был кандидатом в депутаты по Волгодонскому округу № 155, проиграв схватку экс-председателю Законодательного Собрания Ростовской области Виктору Дерябкину. Новогодние праздники Олег Пахолков с молодой супругой-моделью провели в Пхукете.

«Если отдыхать без мопеда в Таиланде, не увидишь 90% красот. Это свобода перемещения – куда хочу, туда и еду. Для этого ничего не нужно, кроме паспорта в залог и от 500 до 800 рублей в день за аренду в зависимости от размера мотика», – поделился впечатлениями Олег Пахолков на своей странице в Facebook.

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области Евгений Бессонов встретил Новый год с семьей.

«Всех с наступившим 2017 годом! Пусть все мечты сбудутся!» – поздравил своих подписчиков с праздником главный коммунист донского парламента утром 2 января.

Генеральный директор Межрегионального центра права и защиты, председатель комиссии по вопросам партийного строительства при региональном политсовете Ростовского регионального отделения «Единой России» Николай Кандидкудряков-Тигранн в ночь с 31 декабря на 1 января был в Москве на Красной площади.

«Новый год довелось встретить на главной площади страны, в спортивной обстановке, с семьей. Слышать в новогоднюю ночь звук курантов «вживую» и под гимн России смотреть праздничный салют – это особенные впечатления», – написал молодой политик на своей странице в соцсети.

Единственный донской справедливоросс в Государственной Думе седьмого созыва, глава ростовского отделения партии Михаил Емельянов рассказал «Молоту», что встречал Новый год у тещи.

«Вся семья съехалась в Ростов, все наши дети и внуки. Моей теще уже 80 лет, встречали Новый год у нее все вместе за праздничным столом», – сообщил парламентарий.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс глава комитета по молодежной политике донского парламента Лариса Тутова провела новогодние праздники в одном из санаториев Кисловодска. По ее словам, это был тихий семейный отдых. 

А руководитель регионального исполкома Ростовского регионального отделения «Единой России», депутат Законодательного Собрания Ростовской области Александр Нечушкин рассказал, что первые дни января провел в Ростове.

Подводя черту, можно с уверенностью сказать, что Новый год для донских политиков является по-настоящему семейным праздником. Ведь в какую часть света они ни отправились бы, всегда рядом с ними были их дети и вторые половинки.



Каролина Стрельцова
ТЕГИРождествоНовый годМихаил ЕмельяновЕвгений БессоновЛариса ТутоваМаксим ЩаблыкинАлександр Нечушкин
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