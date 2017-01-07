Ростовчане отметили Рождество

Праздничные богослужения в честь праздника Рождества Христова собрали в стенах ростовских храмов более 50 тысяч жителей Ростова, сообщает городская администрация.

В настоящий момент в Ростове действует 53 храма и в каждом из них в Рождественскую ночь прошли праздничные богослужения. Для удобства верующих ростовчан, в праздничную ночь общественный транспорт в городе работал до 4 часов утра.

В Ростовском Кафедральном соборе богослужения в честь Рождества совершил глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, обратившийся к пастве с архипастырским рождественским словом.

В молебне принял участие и глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.

