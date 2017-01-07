don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
ВходРостов-на-Дону
Хотите, чтобы здесь видели вашу рекламу?
Рассказать новостьЗадать вопрос
ГлавноеВсе подрядНовостиРубрикиМультимедиаКарточкиОпросыТесты
Читайте свежий номер
Событие

Ростовчане отметили Рождество

Богослужения собрали в стенах ростовских храмов более 50 тысяч горожан

07 января, 10:503 просмотра
Рождество отметили более 50 тысяч ростовчан. Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Праздничные богослужения в честь праздника Рождества Христова собрали в стенах ростовских храмов более 50 тысяч жителей Ростова, сообщает городская администрация.

В настоящий момент в Ростове действует 53 храма и в каждом из них в Рождественскую ночь прошли праздничные богослужения. Для удобства верующих ростовчан, в праздничную ночь общественный транспорт в городе работал до 4 часов утра.

В Ростовском Кафедральном соборе богослужения в честь Рождества совершил глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, обратившийся к пастве с архипастырским рождественским словом.

В молебне принял участие и глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.

Иннокентий Ларинцев
ТЕГИадминистрация Ростова-на-Дону
0000

Комментарии (0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё

Дон Медиа

Информагентство don24.ruТелеканал «ДОН24»Радиостанция «ФМ-на Дону»Газета «Молот»Рекламное агентствоПресс-центрВакансии

Рубрики

ТехпроцессТестируемСитуацияОдин день сКак у другихВопреки всемуВопрос-ОтветМненияАфишаИнтервьюСвоими рукамиСобытиеОбзоры

Теги

ПерсоныСобытияМестаПродуктыКатегорииОрганизации

Мы в соцсетях

ВКонтактеОдноклассникиFacebookTwitterYouTubeRSS

Информация

Подписка на газетуЗакупкиРекламаКонтакты

© 2015 — 2016Региональный информационный холдинг «ДОН-МЕДИА»

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26. (863) 201-79-00

Система Orphus

Разработано

«Рнд Софт»
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru
Получайте рассылку
Мы будем писать вам один раз в день и только о самом главном
Подтверждение подписки
Вы подписались на новости портала molotro.ru. Вам выслано письмо со ссылкой для подтверждения подписки.
Задать вопрос
Расскажите новость
Поделитесь с нами интересной информацией и наши редакторы свяжутся с вами
Оставьте свой номер телефона чтобы мы могли сказать вам спасибо