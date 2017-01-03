Впечатления: Вена - город на костях

Корреспондент «Молота» побывала в Вене и убедилась, что кладбищенская культура сформировалась здесь совсем недавно – по историческим меркам.

В центре города находится собор Святого Стефана с окружающей его площадью имени того же святого. Это эпицентр Вены – и для туристов, и для тех, кто привык жить с ленцой, прогуливаясь не только по выходным по центру австрийской столицы. Здесь же стоят фиакры, во время прогулки на которых, говорят, Вена смотрится совсем по-другому.

Насчет «ленцы» - не пустые слова: по воскресеньям здесь не работает ни один магазин, даже продуктовый. Так что автору этих строк пришлось поголодать почти полдня (кафе также не спешили открываться в воскресенье!), пока не открылись ларьки с горячими венскими сосисками и глинтвейном на рождественских ярмарках.

Говорят, что в этом месте в толпах туристов любят затеряться и те горожане, кто прогуливает свою работу

Итак, поближе к собору Святого Стефана, самого посещаемого места в Вене. При всем его великолепии, обустроенном за несколько веков, самое-самое здесь - катакомбы, место для желающих пощекотать себе нервы. Как сказано в одном из путеводителей, в основании настоящего должно лежать прошлое в прямом смысле слова. Так, Мария-Терезия строила свои дворцы из прежних подобных построек, разбираемых на части.

