Впечатления: Вена - город на костях

Корреспондент «Молота» побывала в Вене и убедилась, что кладбищенская культура сформировалась здесь совсем недавно – по историческим меркам.
В центре города находится собор Святого Стефана с окружающей его площадью имени того же святого. Это эпицентр Вены – и для туристов, и для тех, кто привык жить с ленцой, прогуливаясь не только по выходным по центру австрийской столицы. Здесь же стоят фиакры, во время прогулки на которых, говорят, Вена смотрится совсем по-другому.
Насчет «ленцы» - не пустые слова: по воскресеньям здесь не работает ни один магазин, даже продуктовый. Так что автору этих строк пришлось поголодать почти полдня (кафе также не спешили открываться в воскресенье!), пока не открылись ларьки с горячими венскими сосисками и глинтвейном на рождественских ярмарках.
Говорят, что в этом месте в толпах туристов любят затеряться и те горожане, кто прогуливает свою работу
Итак, поближе к собору Святого Стефана, самого посещаемого места в Вене. При всем его великолепии, обустроенном за несколько веков, самое-самое здесь - катакомбы, место для желающих пощекотать себе нервы. Как сказано в одном из путеводителей, в основании настоящего должно лежать прошлое в прямом смысле слова. Так, Мария-Терезия строила свои дворцы из прежних подобных построек, разбираемых на части.
Экскурсовод проведет вас в помещения, где находятся останки членов династии Габсбургов: при этом ранние Габсбурги здесь захоронены сами, а остальных представляют сосуды с их внутренностями согласно испанских обычаев.
Но это важные персоны, а простых горожан хоронили в катакомбах под соборной площадью. В склепах штабелями укладывали гробы, а потом сам склеп замуровывали. Лет через 40 для захоронений мест стало не хватать.
Тогда дюже практичные венцы додумались отправить заключенных из местной тюрьмы собрать все наличные кости, их промыть и сложить штабелями, что сегодня и демонстрируют их потомки, беря за это по несколько евро.
Зрелище не для слабонервных!
И вот нашелся таки человек, а им стал император Франц Иосиф, который запретил работу этого общественного кладбища из санитарных соображений. Произошло это в 1783 году.
Выходя из соборных катакомб на улицу, экскурсанты проделывают тот самый путь, по которому пронесли тело Моцарта, умершего в 1791 году. Хоронить в соборе и в центре города было запрещено, а кладбищенская культура в современном смысле слова еще не сложилась. Потому великого композитора похоронили на кладбище святого Марка в общей могиле – но вовсе не потому, что он был беден.
Кстати, по поводу Моцарта: есть легенда, и, думается, она создана не на пустом месте насчет того, как наши бойцы, беря пешком (!) Вену, обошли домик Моцарта стороной, дабы не тронуть святыню.
Так вот, американцы такие вещи в голову не брали, разбомбив центр Вены, где, на минуточку, не было ни военных заводов, ни воинских частей, которым в узких улочках старого города было просто не развернуться.
Потому сегодня исторический центр Вены представляет собой несколько странное зрелище: разрушенные дома восстанавливали вовсе не в формах барокко, а в более простом виде. Так что улочки узкие, как и положено в старых городах Европы, а дома - с фасадами более унылыми, чем хотелось бы видеть.
Может быть, не в последнюю очередь, поэтому так изукрашены эти улочки в Рождество: тут вам и красные огромные шары, и изощренная иллюминация - как зданий, так и уличного пространства.
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