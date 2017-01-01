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Куда пойти с детьми на каникулах?

Самые популярные развлечения в Ростове

01 января, 14:3016 просмотров
Фото: pixabay.com

Куранты пробили, каникулы наступили. До выхода на работу, в школу и детский сад еще как минимум неделя, и провести ее надо исключительно с пользой, получая при этом положительные эмоции. "Молот" подготовил подборку самых любимых детьми развлечений в Ростове.

Еноты, цыплята, страусы, поросята, черепашки, попугаи, козлята... Чтобы перечислить всех обитателей трогательного зоопарка, не хватит пальцев на руках всей вашей семьи. Просто собирайтесь и идите трогать, гладить и умиляться пушистым и не очень питомцам. Входные билеты стоят от 180 рублей.

Адрес: пл. Театральная, 1.

Интерактивный музей наук «Лабораториум» приглашает всех гостей отправиться в новогоднее турне и встретить Новый год 7 раз. Каждый день зимних праздников — новая страна и новые приключения. Япония, Исландия,  Германия, Канада, Индия, Италия и Бразилия – увлекательные истории об этих странах станут приятным бонусом к обычным экскурсиям по музею наук. А еще вас ждет программа «Эйнштейн VS Дед Мороз» или волшебство против наук, а вместе с ней - эксперименты, квесты, конкурсы и подарки. Бронь и информация по тел. 8 (863) 234-65-43, 8-918-8-57-57-88.

Адрес: ул. Текучева, 97.

Если не боитесь, что голова пойдет кругом - обязательно побывайте в перевернутом доме! Елка, растущая из потолка - это самое малое, что может там удивить. Главное, не забудьте взять с собой фотоаппарат.

Адрес: пр. М.Нагибина, д.32.

Как же обойтись на выходных без мультфильмов? Отправляйтесь всей семьей в кино! Тем более что в начале января в прокате много детских и семейных показов. «Дед Морозов: битва магов», «Елки 5», «Моана», «Снежная королева 3», «Три богатыря и морской царь».

Теплая вода в разгар зимы - такое удовольствие можно найти, пожалуй, только во всесезонном аквапарке h2o. Горки, сауны, джакузи - время пролетит незаметно. Стоисомть билетов уточняйте по тел. 8 (800) 100-99-93

Адрес: пр. Михаила Нагибина, 34.

Стать в 5 лет полицейским? В 10 - мэром города? Подоить корову в центре города и самостоятельно испечь пирожки? Все это возможно в детском городе профессий "Кидбург". На каникулах здесь изменилось расписание и стоимость билетов, уточняйте по тел.

Адрес:  пр. Нагибина, 32/2.

Эти милые умные существа  не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. По окончании веселого представления с различными сложными трюками, вы можете сфотографировать и даже поплавать с дельфинами. О датах выступлений узнавайте по тел. 8 (863) 270-68-69.

Адрес: пр.Коммунистический проспект, 36/4.

Ну и, конечно же, обязательно стоит хотя бы раз за каникулы выбраться всей семьей на каток. В Ростове их множество, к примеру, в ТРЦ «РИО» (пр.
Михаила Нагибина, 17), на площадке в аквапарке «Осьминожек» (ул. Комарова, 23). Также можно сходить в «Спорт-Дон» (пер. Халтуринский, 103), «Ледоград» (пл. Театральная, ½), Ice Arena ( пр.Коммунистический, 36/4).

Яна Любаева
ТЕГИКинотеатрымузей интерактивных наук "Лабораториум"ТеатрыНовый годПраздники в Ростовской области
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