Ростов-на-Дону, 28 декабря. DON24.RU. В преддверии Нового года, 30 декабря, на пересечении переулка Соборного и улицы Большой Садовой, пройдет флешмоб #начинаемотмечать. Суть его в том, что все собравшиеся снимутся в народном клипе на одноименную песню «Начинаем отмечать» группировки «Ленинград». Эта композиция стала саундтреком к фильму «Елки 5», стартовавшему на больших экранах 22 декабря.

Одно из условий флешмоба – участники должны быть в свитере с оленями. Начало – в 17.00.

Акция проходит по всей стране, далее лидер группы Сергей Шнуров решит, видеоролик из какого города ему нравится больше всего, и эти кадры войдут в основной клип исполнителя.

Чтобы попасть на флешмоб, необходимо зарегистрироваться, вся информация – по телефону 8-988-576-00-01.