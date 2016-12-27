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Ситуация

Василий Голубев принял участие в заседании Госсовета

Оздоровление Цимлянского водохранилища имеет федеральное значение

27 декабря, 18:013 просмотра
Заседание Госсовета Фото: kremlin.ru

Сегодня, 27 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в заседании Государственного совета по вопросам экологического развития страны, которое провел Президент РФ Владимир Путин. 

По словам главы государства экономика страны должна развиваться с упором на решение проблем экологии. Владимир Путин отметил, что переход страны к модели экологически устойчивого развития крайне важен для повышения эффективности национальной экономики, раскрытия потенциала субъектов РФ и повышения качества жизни людей. 

По словам донского губернатора, мероприятия по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков имеют не только региональное, но и федеральное значение. По информации пресс-службы губернатора Ростовской области, Василий Голубев сообщил о необходимости экологической реабилитации притоков водохранилища и комплексной рыбохозяйственной мелиорации водоема.

Мария Саймон
ТЕГИРостовская областьЦимлянское водохранилищеВасилий ГолубевВладимир ПутинЭкология
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