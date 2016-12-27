Василий Голубев принял участие в заседании Госсовета

Сегодня, 27 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в заседании Государственного совета по вопросам экологического развития страны, которое провел Президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства экономика страны должна развиваться с упором на решение проблем экологии. Владимир Путин отметил, что переход страны к модели экологически устойчивого развития крайне важен для повышения эффективности национальной экономики, раскрытия потенциала субъектов РФ и повышения качества жизни людей.

По словам донского губернатора, мероприятия по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков имеют не только региональное, но и федеральное значение. По информации пресс-службы губернатора Ростовской области, Василий Голубев сообщил о необходимости экологической реабилитации притоков водохранилища и комплексной рыбохозяйственной мелиорации водоема.