С нового 2017 года для льготных категорий граждан изменятся размеры ежемесячных денежных компенсаций за оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для каждого конкретного получателя общий размер выплаты будет сформирован по тем жилищным и коммунальным услугам, которыми он фактически пользуется. Сумма компенсации будет рассчитываться исходя из объема потребления коммунальных услуг по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления.

Изменения коснутся следующих льготных категорий граждан: ветеранов труда, ветеранов труда Ростовской области, реабилитированных и лиц, пострадавших от политических репрессий, сельских специалистов, многодетных семей, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, бывших жителей блокадного Ленинграда, инвалидов, «чернобыльцев» и семей, имеющих детей-инвалидов.

Стоит отметить, что для тех категорий граждан, у которых в результате перерасчета размер выплаты уменьшится, в областном правительстве рассматривается вопрос о введении иных компенсационных выплат.

В настоящее время размер начисленных льгот зависит от регионального стандарта – величины, устанавливаемой один раз в год постановлением Правительства Ростовской области.