Константин Лавроненко. Фото: rtr-vesti.ru

Наши звездные земляки и те знаменитости, кто тесно связан с донским краем, не могли в преддверии Нового года оставить ростовчан без поздравлений. «Молот» публикует их поздравления и теплые пожелания.



Виктория Лопырева, модель, телеведущая, посол чемпионата мира по футболу 2018 года: «Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам, чтобы наступающий год принес в ваши дома достаток, чтобы все были здоровы, дела шли успешно, а удача сопутствовала во всех начинаниях. В это не самое легкое для всех время храните веру, надежду и любовь, все остальное приложится. С Новым годом!»



Геннадий Малахов, писатель, народный целитель, телеведущий: «Желаю здоровья, чтобы вы могли осуществить все планы в наступающем году, и они принесли вам удачу. Когда есть здоровье, то есть и настроение что-то делать. И еще посоветую: даже если есть трудности, то смотрите не на них, а на их решение, тогда все наладится».

Константин Лавроненко, актер:

«В Новому году желаю гармонии и любви – куда же без нее! И, хоть и говорят, что Год Петуха обещает быть напряженным, пусть он приносит удачу».

Олег Тактаров, спортсмен, актер и президент Международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts: «Поздравляю ростовчан с наступающим Новым годом. Уходящий год был чудесным, и из всей страны, как мне кажется, Ростовская область собрала в себе больше ярких событий, чем любой другой регион. Это и победы футболистов, и наш фестиваль. Хочу, чтобы в следующем году было еще ярче, чтобы мы набирали новые краски, делали что-то неожиданное, дарили людям еще больше радости. Сейчас у меня в Ростове много друзей, когда я поздравляю всех ростовчан, то вижу лица моих товарищей, руководства области. И я знаю, что они будут еще больше делать в новом году для своих земляков, и мы поддержим».

Дмитрий Кудряшов, боксер из Волгодонска, обладатель серебряного пояса в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC): «В канун Нового года хочу сказать всему коллективу «ДОН-МЕДИА» спасибо за столь яркое и своевременное освещение спортивных – и не только – событий с моим участием, а читателям пожелаю только приятных и интересных новостей. Всем здоровья, мира и добра!»



Наталья Толстая, психолог, писатель и телеведущая: «Сотрудников и читателей газеты «Молот» спешу поздравить с Новым, 2017 годом. Он объявлен Годом экологии, и я в свою очередь желаю всем бережного отношения друг к другу, к ресурсам, природе. Будем толерантными, ответственными, внимательными и рациональными. Мир на планете, здоровье, любовь, удача, благополучие да пребудут с нами!»



Лариса Соболева, писатель, автор детективов: «Будьте здоровы, ведь здоровье делает нас сильнее, красивее, добрее. Будьте благополучными, ведь так важно иметь работу и доход, уверенность в завтрашнем дне. Будьте разумными – только разумный человек способен отличить добро от зла и, следовательно, не допустить ошибки. Будьте внимательны друг к другу – нам порой так не хватает доброго слова, которое даже кошке приятно. Любите другу друга, ведь любовь – это свет, вдохновение, большой подарок, который мы можем излучать вокруг и сделать счастливыми близких. Будьте счастливы. Пусть все это придет к вам в новом году и никогда не отступит».



Виктория Субота, экстрасенс: «Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть год уходящий заберет с собой все ваши невзгоды, проблемы, болезни. Желаю всем в новом году обрести счастье, душевную гармонию, материальную стабильность и крепкое здоровье. Загадайте желание в новогоднюю ночь, оно обязательно сбудется. Люблю вас!»