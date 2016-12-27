Наши звездные земляки и те знаменитости, кто тесно связан с донским краем, не могли в преддверии Нового года оставить ростовчан без поздравлений. «Молот» публикует их поздравления и теплые пожелания.
Звезды пожелали в Новом году мира, красок и удачи
Наши звездные земляки и те знаменитости, кто тесно связан с донским краем, не могли в преддверии Нового года оставить ростовчан без поздравлений. «Молот» публикует их поздравления и теплые пожелания.
Виктория Лопырева, модель, телеведущая, посол чемпионата мира по футболу 2018 года:
«Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам, чтобы наступающий год принес в ваши дома достаток, чтобы все были здоровы, дела шли успешно, а удача сопутствовала во всех начинаниях. В это не самое легкое для всех время храните веру, надежду и любовь, все остальное приложится. С Новым годом!»
Геннадий Малахов, писатель, народный целитель, телеведущий:
«Желаю здоровья, чтобы вы могли осуществить все планы в наступающем году, и они принесли вам удачу. Когда есть здоровье, то есть и настроение что-то делать. И еще посоветую: даже если есть трудности, то смотрите не на них, а на их решение, тогда все наладится».
Константин Лавроненко, актер:
«В Новому году желаю гармонии и любви – куда же без нее! И, хоть и говорят, что Год Петуха обещает быть напряженным, пусть он приносит удачу».
Олег Тактаров, спортсмен, актер и президент Международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts:
«Поздравляю ростовчан с наступающим Новым годом. Уходящий год был чудесным, и из всей страны, как мне кажется, Ростовская область собрала в себе больше ярких событий, чем любой другой регион. Это и победы футболистов, и наш фестиваль. Хочу, чтобы в следующем году было еще ярче, чтобы мы набирали новые краски, делали что-то неожиданное, дарили людям еще больше радости. Сейчас у меня в Ростове много друзей, когда я поздравляю всех ростовчан, то вижу лица моих товарищей, руководства области. И я знаю, что они будут еще больше делать в новом году для своих земляков, и мы поддержим».
Дмитрий Кудряшов, боксер из Волгодонска, обладатель серебряного пояса в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC):
«В канун Нового года хочу сказать всему коллективу «ДОН-МЕДИА» спасибо за столь яркое и своевременное освещение спортивных – и не только – событий с моим участием, а читателям пожелаю только приятных и интересных новостей. Всем здоровья, мира и добра!»
Наталья Толстая, психолог, писатель и телеведущая:
«Сотрудников и читателей газеты «Молот» спешу поздравить с Новым, 2017 годом. Он объявлен Годом экологии, и я в свою очередь желаю всем бережного отношения друг к другу, к ресурсам, природе. Будем толерантными, ответственными, внимательными и рациональными. Мир на планете, здоровье, любовь, удача, благополучие да пребудут с нами!»
Лариса Соболева, писатель, автор детективов:
«Будьте здоровы, ведь здоровье делает нас сильнее, красивее, добрее. Будьте благополучными, ведь так важно иметь работу и доход, уверенность в завтрашнем дне. Будьте разумными – только разумный человек способен отличить добро от зла и, следовательно, не допустить ошибки. Будьте внимательны друг к другу – нам порой так не хватает доброго слова, которое даже кошке приятно. Любите другу друга, ведь любовь – это свет, вдохновение, большой подарок, который мы можем излучать вокруг и сделать счастливыми близких. Будьте счастливы. Пусть все это придет к вам в новом году и никогда не отступит».
Виктория Субота, экстрасенс:
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть год уходящий заберет с собой все ваши невзгоды, проблемы, болезни. Желаю всем в новом году обрести счастье, душевную гармонию, материальную стабильность и крепкое здоровье. Загадайте желание в новогоднюю ночь, оно обязательно сбудется. Люблю вас!»
Татьяна Охулкова, экс-участница телепроекта «Дом-2» на «ТНТ»:
«2016 год был достаточно тяжелым во всех планах, все-таки его високосность дала о себе знать, лично на себе ощутила все тяготы. Но хочу сказать, что трудности всегда закаляют, поэтому в Новом году я хочу всем пожелать: никогда не отказываться от своей мечты, идти из последних сил, бесконечной удачи во всем, как можно больше мечтать – это маленький ключик, открывающий большие двери и, конечно же, здоровья. Берегите себя!»
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