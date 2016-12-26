Ростовская школа № 23 стала победителем Всероссийского конкурса «100 лучших школ России», который прошел в Санкт-Петербурге. Директор школы Светлана Шемет получила диплом победителя и золотую медаль, а также почетный знак «Директор года 2016».

По словам директора образовательного учреждения, победа в конкурсе – значимое достижение для школы. Светлана Шемет отметила, что золотые медали получают лучшие школы страны.

Мы гордимся тем, что наша школа получила такую высокую общественную оценку в сфере народного образования Российской Федерации и заслуживает звания «Лучшая школа России»!, – отметила директор.

Как сообщает don24.ru, МБОУ Школа № 23 города Ростова-на-Дону была построена в 1960 году в районе микрорайона Алмаз. В настоящее время в образовательном учреждении обучаются 608 детей в 24 классах.