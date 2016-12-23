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Как правильно встретить Новый год?

Об особых обрядах расскажет славянская ведунья Ладодея Даро

23 декабря, 12:3895 просмотров
Фото: Личный архив Ладодеи Даро

В уходящем году славянская ведунья, официальный эксперт телеканалов ТВ-3 и «Пятница» Ладодея Даро советует провести несколько обрядов, которые помогут встретить. А потом и провести Новый год исключительно с позитивным настроем. 

Во-первых, нужно очистить дом. Особенно это важно, если вы живете в квартире и ваши соседи регулярно ругаются или, того хуже, пьют или курят. Но даже если вы живете на природе в своем доме, то необходимо все равно обновлять энергию.

– Как известно, у каждого Рода есть свои основатели, кто помогает вам и защищает вас, – рассказала Даро. – Вы можете обращаться к ним за поддержкой и подсказкой, можете просить их благословения, чтобы они даровали вам мудрость вашего Рода. Отдайте ненужные вам вещи в руки хорошего человека (если он будет ими пользоваться, они перезарядятся на позитив) или сожгите – тем самым вы освободите место для нового и нужного. Нежелательно просто выбрасывать вещи, потому что на них остается часть вашей энергии, и, если вещь будет гнить или попадет в руки плохого человека, то это будет негативно отражаться и на вас, на вашем здоровье.

Также почините всю сломанную технику, а если починить невозможно – без сожаления избавьтесь от нее. Не копите ненужные вам книги, журналы и прочие бумаги – их можно пожертвовать в библиотеки, а бумажный хлам сдать в пункты приема макулатуры. Никогда не храните дома разбитую посуду, даже ту, в которой есть маленькая трещинка. Сквозь нее уходит положительная энергия, а вместе с ней – семейное и домашнее благополучие. Особенно опасна сколотая посуда, она образует сильную утечку положительного заряда.

– Также перед новым годом нужно очистить свое физическое тело, – продолжила Ладодея. – Баня – моет, чистит, и укрепляет тело, душу и дух. Она дает силы для преодоления мирского суетливого состояния ума и чувств для настройки их на восприятие Божьей Правды. А еще обязательно сделайте «шепотки» на новогодние подарки.

Это, по словам ведуньи, необходимо, чтобы подарки принесли удачу, служили оберегами от несчастий и просто принесли радость тому, для кого они предназначены.

Подарок для любимого человека (мужа/жены) заговаривают следующим образом: «Нежность дарю, о любви говорю, от души поздравляю, счастья желаю». Проговорить это нужно семь раз. Если подарок предназначен для человека, который старше вас (коллега или родственник), то шепоток (сказать трижды) такой: «Болезней и хворей не знать, сил набирать, жить в бодрости, пребывать в здравости!» 

– Что касается новогоднего стола, то его богатство, к которому мы все так стремимся, действительно важно, – говорит Ладодея Даро. – Вообще, раньше с 31 декабря на 1 января отмечали Щедрец, и потому Новый год заимствовал многие черты у древнего праздника. Само название Щедрец произошло от слова щедрый, и это говорит нам о том, что в этот праздник принято накрывать щедрый стол, не скупиться на подарки и добрые дела. Обильный и богатый стол в старину называли щедрым, толстым, жирным. Как и на Коляду, в этот день ходили по домам ряженые колядовщики, пели щедровки или щедровальные песни и принимали угощения от хозяев. На Щедровки также принято кормить домовых и духов предков. Для них ставят отдельные блюда, «приглашают» к столу. 

Нарядная елка в доме или во дворе дома тоже дошла до наших дней из древности – в древних верованиях славян ель была символом потусторонней жизни. Считалось, что души умерших отдыхают на ветвях этого дерева. Поэтому ель в доме была символом средоточия особых сил. Принося в дом елку, которую красиво наряжали, люди приглашали в дом и своих предков, которые праздновали Щедрец наравне с живыми.

Яна Любаева
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