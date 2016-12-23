В уходящем году славянская ведунья, официальный эксперт телеканалов ТВ-3 и «Пятница» Ладодея Даро советует провести несколько обрядов, которые помогут встретить. А потом и провести Новый год исключительно с позитивным настроем.

Во-первых, нужно очистить дом. Особенно это важно, если вы живете в квартире и ваши соседи регулярно ругаются или, того хуже, пьют или курят. Но даже если вы живете на природе в своем доме, то необходимо все равно обновлять энергию.

– Как известно, у каждого Рода есть свои основатели, кто помогает вам и защищает вас, – рассказала Даро. – Вы можете обращаться к ним за поддержкой и подсказкой, можете просить их благословения, чтобы они даровали вам мудрость вашего Рода. Отдайте ненужные вам вещи в руки хорошего человека (если он будет ими пользоваться, они перезарядятся на позитив) или сожгите – тем самым вы освободите место для нового и нужного. Нежелательно просто выбрасывать вещи, потому что на них остается часть вашей энергии, и, если вещь будет гнить или попадет в руки плохого человека, то это будет негативно отражаться и на вас, на вашем здоровье.

Также почините всю сломанную технику, а если починить невозможно – без сожаления избавьтесь от нее. Не копите ненужные вам книги, журналы и прочие бумаги – их можно пожертвовать в библиотеки, а бумажный хлам сдать в пункты приема макулатуры. Никогда не храните дома разбитую посуду, даже ту, в которой есть маленькая трещинка. Сквозь нее уходит положительная энергия, а вместе с ней – семейное и домашнее благополучие. Особенно опасна сколотая посуда, она образует сильную утечку положительного заряда.

– Также перед новым годом нужно очистить свое физическое тело, – продолжила Ладодея. – Баня – моет, чистит, и укрепляет тело, душу и дух. Она дает силы для преодоления мирского суетливого состояния ума и чувств для настройки их на восприятие Божьей Правды. А еще обязательно сделайте «шепотки» на новогодние подарки.