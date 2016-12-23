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Своими руками

Новогодняя квиллинг-открытка своими руками

Мастер-класс дает Юлия Шашлова

23 декабря, 12:4312 просмотров
Фото: Юлия Шашлова

Перед Новым годом все озадачены поиском подарков для друзей и родных. И конечно, для близких людей мы хотим делать нечто особенное! Какой бы подарок вы ни преподнесли, мелочи не бывают лишними. Ростовский хенд-мейд мастер Юлия Шашлова предлагает сделать своими руками новогоднюю бирку-открытку в технике квиллинг для подарка. 

– Для создания открытки нам необходимы: шаблон для бирки или открытки, бумажные полоски для квиллинга, инструмент для квиллинга, клей ПВА, – рассказала рукодельница.



С помощью полосок бумаги, клея и инструмента для квиллинга полоски сначала скручиваются в окружности различного размера и диаметра. Затем руками им придается нужная форма – это может быть квадрат, капля, ромбик, что угодно. С помощью клея полоска не раскручивается и крепится к шаблону.

Вы можете собрать любую композицию из подготовленных деталей. У меня получилась вот такая снежинка, но правил для композиции нет – главное, чтобы вам нравилось.

Дыроколом пробиваем дырочку для шнура – бирку можно прикрепить к подарку или повесить на елку. Дополнительно можно украсить снежинку стразами на клейкой основе – здесь я использовала полужемчужины.

Такую приятную вещицу достаточно легко сделать своими руками и это не займет много времени, зато тому, кому вы ее вручите, будет очень приятно, ведь вы не просто потратили деньги в магазине, а вложили в подарок частичку своего тепла. С наступающим!

Яна Любаева
ТЕГИПраздники в Ростовской областиЮлия Шашлова
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