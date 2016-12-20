Губернатор Ростовской области Василий Голубев впервые дал оценку работе экс-главы администрации Ростова-на-Дону Сергея Горбаня. «Оценивать можно, когда есть результат, поэтому я оценку дать не могу. Я абсолютно убежден, что в следующие два года будет заметна работа и результат», - отметил донской губернатор. Василий Голубев рассказал, что от Виталия Кушнарева на посту градоначальника донской столицы ждет системности.

Как сообщает don24.ru, губернатор прокомментировал уход Сергея Горбаня. «С вопросом о продолжении или прекращении своей работы на посту главы администрации Сергей Горбань обращался ко мне дважды. Я спрашивал у него о том, куда он хочет уйти, но внятного ответа не получил. В итоге я сказал ему: на этом карьера в городе Ростове закончена», - сказал Василий Голубев в пресс-центре «МедиаС» во время встречи с главными редакторами деловых СМИ.

Напомним, Сергей Горбань не стал подавать документы на конкурс по замещению должности главы администрации донской столицы после окончания срока контракта. Новым градоначальником Ростова стал Виталий Кушнарев, ранее работавший министром транспорта Ростовской области.