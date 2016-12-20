don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
ВходРостов-на-Дону
Хотите, чтобы здесь видели вашу рекламу?
Рассказать новостьЗадать вопрос
ГлавноеВсе подрядНовостиРубрикиМультимедиаКарточкиОпросыТесты
Читайте свежий номер
Ситуация

Василий Голубев прокомментировал уход бывшего градоначальника Ростова

Губернатор: «Оценивать можно, когда есть результат»

21 декабря, 18:01822 просмотра
Сергей Горбань Фото: Вера Волошинова

Губернатор Ростовской области Василий Голубев впервые дал оценку работе экс-главы администрации Ростова-на-Дону Сергея Горбаня. «Оценивать можно, когда есть результат, поэтому я оценку дать не могу. Я абсолютно убежден, что в следующие два года будет заметна работа и результат», - отметил донской губернатор. Василий Голубев рассказал, что от Виталия Кушнарева на посту градоначальника донской столицы ждет системности. 

Как сообщает don24.ru, губернатор прокомментировал уход Сергея Горбаня. «С вопросом о продолжении или прекращении своей работы на посту главы администрации Сергей Горбань обращался ко мне дважды. Я спрашивал у него о том, куда он хочет уйти, но внятного ответа не получил. В итоге я сказал ему: на этом карьера в городе Ростове закончена», - сказал Василий Голубев в пресс-центре «МедиаС» во время встречи с главными редакторами деловых СМИ. 

Напомним, Сергей Горбань не стал подавать документы на конкурс по замещению должности главы администрации донской столицы после окончания срока контракта. Новым градоначальником Ростова стал Виталий Кушнарев, ранее работавший министром транспорта Ростовской области.

Мария Саймон
ТЕГИадминистрация Ростова-на-ДонуВасилий ГолубевСергей ГорбаньВиталий Кушнарев
5767

Комментарии (0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё

Дон Медиа

Информагентство don24.ruТелеканал «ДОН24»Радиостанция «ФМ-на Дону»Газета «Молот»Рекламное агентствоПресс-центрВакансии

Рубрики

ТехпроцессТестируемСитуацияОдин день сКак у другихВопреки всемуВопрос-ОтветМненияАфишаИнтервьюСвоими рукамиСобытиеОбзоры

Теги

ПерсоныСобытияМестаПродуктыКатегорииОрганизации

Мы в соцсетях

ВКонтактеОдноклассникиFacebookTwitterYouTubeRSS

Информация

Подписка на газетуЗакупкиРекламаКонтакты

© 2015 — 2016Региональный информационный холдинг «ДОН-МЕДИА»

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26. (863) 201-79-00

Система Orphus

Разработано

«Рнд Софт»
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru
Получайте рассылку
Мы будем писать вам один раз в день и только о самом главном
Подтверждение подписки
Вы подписались на новости портала molotro.ru. Вам выслано письмо со ссылкой для подтверждения подписки.
Задать вопрос
Расскажите новость
Поделитесь с нами интересной информацией и наши редакторы свяжутся с вами
Оставьте свой номер телефона чтобы мы могли сказать вам спасибо