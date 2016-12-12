Спектакль поставила режиссер Оксана Зиброва, автор сценографии – Дмитрий Цупко, «одела» актеров художник Елена Бондаренко.



В Интернете можно много чего прочитать про этого автора, но мы будем об увиденном и по возможности – конкретно. Сюжет можно изложить в нескольких словах. Две женщины, Катя и Оксана, мать и дочь, готовят поминки: умер Саша – муж Кати и отчим Оксаны. То, что он – бывший офицер, понятно сразу. То, что он – не «доставала» материальных ценностей, также ясно. Женщины остаются одни, так как от дочери ушел муж. Собственно говоря, и на этом можно было бы закрутить отличную пьесу, но звучат слова о «шестой мобилизации», и сразу же понимаешь, что действие происходит на Украине. Более того, на современной Украине, где идет война. И Саша, хотя и покинул этот свет, но вполне реальный персонаж, с которым Катя (Светлана Лысенкова) и Оксана (Людмила Мелентьева) ведут диалоги, хочет воскреснуть, чтобы стать в строй. А дамы, до этого страстно его воскрешения желавшие, теперь уж этого не хотят: хватит им одних похорон!

Вот такая пьеса. Как водится в современных пьесах, сплошные разговоры и никакого внешнего действия. И как ставить эту «Лисистрату» навыворот?! А вот так.



С черными стенами небольшой сцены театра сочетаются черные же, как положено в таких случаях, костюмы женщин. Людмила Мелентьева надевает длинный фартук с накладкой – и становится понятно: беременна. Вокруг них – бытовая жесть: тазы, ведра и т. д. Все это звучит: удар тазами друг о друга почище всяких литавр будет! Звучит и всякая металлическая мелочь, создавая определенную атмосферу: автор звукового оформления спектакля Юрий Арефьев в творческой группе упомянут не случайно. В качестве музыкального оформления использована композиция Child in Time группы Deep Purple.



Но главное здесь, как всегда в этом театре, исполнители – точнее, исполнительницы. Про этих актрис писалось уже так много, что и повторяться не стоит: каждая, находясь на сцене – в метре-полутора от зрителей, существует настолько реально, переживая все настолько живо, что порой ежишься, как будто в дверную скважину подсматриваешь чужое горе, и просто физически чувствуешь, какое блаженство вместе с умиротворением разливается внутри Кати, когда она понимает: прошлое, счастливое, несмотря ни на что, ее с Сашей (Роман Меринов) прошлое, останется с ней. А война в ее жизнь не войдет – как и в жизнь ее дочери.



Вот такие антивоенные пьесы пишут современные авторы.



Теперь о театре: здесь не жалуются, во всяком случае – вслух, на отсутствие денег. Здесь не проклинают кризис и поднимающиеся цены. Здесь – работают. Да, наверное, и им трудно, но премьера следует за премьерой, и у театра уже есть свой зритель, который поддержал его в трудный момент. И, скорее всего, будет поддерживать и дальше.





