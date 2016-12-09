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Событие

Ростовчан приглашают сняться в кино

Для съемок фильма Петра Тодоровского «Лавстори» требуется массовка

10 сентября, 13:45345 просмотров
Фильм Петра Тодоровского расскажет о любви в дороге. Фото: www.pixabay.com

Кино рассказывает историю любви, начатую в дороге. Главный герой путешествует на машине в Сочи. Путь его лежит в том числе и через Ростов. С 13 по 19 сентября съемки «Лавстори, или Сны Севы Горелова», будут проходить в донской столице.

Ростовчане, неравнодушные к киноискусству и мечтающие попасть на экран, приглашаются на съемки. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету по образцу и отправить ее по электронному адресу: koren@com-is.ru.

Участие в массовых сценах будет оплачено, а еще актеров ждет горячий обед в перерыве между съемками. Кроме отдельных людей съемочной бригаде требуется танцевальный коллектив – 25 человек от 16 до 20 лет.

Известно, что первый съемочный день, 13 сентября, пройдет на углу улицы Пушкинской и переулка Университетского. 15, 16 и 19 сентября снимать будут в ресторане «Голубая волна» на улице Левобережной.

Главные роли в ленте исполняют актеры Вильма Кутавичюте и Александр Петров.

Юлия Васильева
ТЕГИРостов-на-Дону киносъемки
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