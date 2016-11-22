Приближается Новый год и пора задуматься о подарках для родных и близких. Психолог Екатерина Трофимова уверена: чтобы подарок пришелся по душе, надо, чтобы он был подарен с любовью.

– Откуда пошла традиция дарить подарки?

– Интересно, что в восточных практиках принято благодарить не того, кто дарит, а того, кто принимает подарок, потому что считается, что дарение – это наша потребность, которая помогает дарящему получать от Вселенной дополнительные бонусы, и, даря, ты сам получаешь больше. Часто подарок помогает дарящему не только выразить добрые чувства, но и избавиться от чувства вины или уменьшить чувство долга, которое может быть гипертрофированным по отношению к другому человеку.

Есть такой прием в психотерапии, когда, работая с различными обидами, ты мысленно посылаешь человеку подарок, и чувство обиды или вины уменьшается, потому что ты как будто отдаешь ту частичку себя, в которой заключается любовь к другому человеку и которая позволяет снять напряжение в отношениях.

– Как угадать с выбором подарка и доставить радость близкому человеку?

– Очень важно знать, что дарить, кому и как, потому что то, что ты подаришь близкому человеку, вряд ли удобно дарить коллеге по работе. Близкому человеку можно подарить предметы гигиены, белье. Подарки коллегам носят более формальный характер. Они скрепляют отношения, позволяют почувствовать, что в коллективе все хорошо. Это как улыбка, приветствие, подтверждение хорошего отношения. Ручки, аксессуары к телефонам, бумажники, гаджеты, цветы, книги, изделия из стекла, керамики, кожи, серебра относятся к универсальным подаркам. Это то, что нравится всем, при этом очень хорошо, если подарок преподнесен с учетом интересов.

Между тем, важно понимать, что слишком дорогие подарки обязывают получателя и могут не улучшать отношения, а наоборот, усложнять их. Но и слишком пустяковый подарок может показаться человеку пренебрежением к нему, обесцениванием той роли, которую он играет в жизни другого человека. Надо добавить, что отношение к подаркам у людей разное: кто-то ждет подарков, готовится, помнит всех, кто его поздравил, а для кого-то это неважно. Есть люди, которые ждут праздника, чтобы сделать подарок, а кому-то не нужны особые даты, он может позволить себе преподнести сюрприз в любой день. Для каждого человека подарком является что-то свое: для кого-то это время, для кого-то – внимание, для кого-то – деньги. А кто-то смотрит на деньги и думает: ну вот, откупился, сделал бы лучше хороший подарок. Важно, чтобы подарок был конкретно для того человека, которому вы хотите его преподнести, тогда он будет восприниматься с радостью.

– Какими должны быть подарки на Новый год?

– Новогодние подарки должны быть праздничными, яркими, дарить хорошее настроение. Они могут быть и быть символическими. Неслучайно на Новый год принято дарить астрологическую символику. В год Обезьяны всем дарили сувенирные фигурки обезьяны, в год Петуха будут дарить сувениры в виде петуха. В новогоднюю ночь рекомендуется даже одеваться в цвета символа года. Почему все это происходит? Потому что многие люди боятся неизвестности и, соблюдая традиции, надеются, что это убережет их от возможных неприятностей. Чаще всего новогодние подарки, которые сулят богатство, развитие, любовь, здоровье, воспринимаются с огромной радостью, потому что это как будто некая гарантия того, что все будет хорошо.

Узнайте, о чем мечтает человек. Если он грезит о новой машине, можно подарить ему модель этой машины с пожеланиями. Если он мечтает об отношениях, то можно преподнести подарок, символизирующий новые отношения, которые войдут в его жизнь. Символическими подарки могут сделать и сами люди, когда наделяют их определенным смыслом. Вручая подарок, просто скажите человеку, что он означает. Иначе, если этот человек тревожный, он может наделить подарок негативным смыслом. Например, кто-то считает хорошим знаком получить в подарок наручные часы, а кто-то говорит, что часы – это к расставанию. Чего человек боится, о том он и думает, глядя на подарок. Одна из девушек, приходивших ко мне в группу, жаловалась, что у нее есть подарки, к которым она не хочет даже прикасаться. Это тема принятия подарка – насколько мы вообще можем принять то новое, что несет наша жизнь. На самом деле наша адаптивность к жизни проявляется не в том, что мы поставили цель и достигли ее, а в том, что мы, не сопротивляясь, не тратя силы на борьбу, извлекли из ситуации пользу и продвинулись вперед.

– Как быть, если подарок все-таки оказался вам не нужен?

– Уже не первый год у нас в группе проходит упражнение, которое состоит в следующем: каждый участник приносит из дома вещь, которая почему-то не пригодилась в доме, и кладет ее на столик. В какой-то момент на счет «три» я предлагаю всем выбрать себе подарок из этих «ненужных» вещей. Как правило, разбирают все. Потом мы обсуждаем: кому досталось то, что он хотел, а кто не позволяет себе брать то, что само приходит в его жизнь. Это ведь может касаться всего: денег, карьеры. Предлагают деньги – думает, «обман», должность – «я недостоин».

Поэтому подумайте, может быть, не в подарке дело? Ведь любая вещь может найти свое применение в доме. Люди, не умеющие принимать подарки, ищут оправдание в суевериях: подарил галстук – будет сидеть на шее, калькулятор – будет обсчитывать меня, очки – будет заставлять смотреть на мир своими глазами, бритву – срежет часть успеха и славы. Этот список бесконечен, и ваше право, верить таким суевериям или нет.

Считается, что нехорошо передаривать подарки, но с другой стороны, возможно, эта ненужная вам вещь кому-то очень нужна. В конце концов, мы сами иногда покупаем вещи, которые оказываются лишними в доме. Не надо слишком серьезно относиться к подаркам, никто не застрахован от ошибок. Если вы подарили человеку подарок и увидели, что он расстроился, можно в любое время исправить ситуацию или просто обнять человека, сказать, как вы его любите, и учесть на будущее, что именно было бы хорошо для него сделать. Важно понимать следующее: если вам дарят подарок, вас это ни к чему не обязывает, вы должны только поблагодарить человека.

– Существуют ли подарки, которые гарантированно будут иметь успех?

– Самый лучший подарок – с учетом интересов другого человека. Не думайте, что вам все известно друг о друге, это не так. Очень часто, когда на прием приходит семья, я спрашиваю: «Что любит ваш супруг / супруга?» – и ответ не всегда правильный. Поэтому лучше заранее задать наводящие вопросы, а можно положиться на свои мысли и чувства. Бывает, что мы смотрим на вещь и понимаем, что она для определенного человека.

Для иного человека даже лучше, чтобы его спросили, и он ждет этого. А бывает, человек хочет, чтобы был сюрприз. Для других людей важен сам факт подарка, а есть люди, которым в принципе невозможно угодить. И поэтому возникает вопрос, так ли нужно стараться угодить? Лучше просто сделайте подарок от души. Если человек готов его принять, он почувствует, что вы его любите. Даже если вы подарили просто деньги, он почувствует хорошее отношение к себе. Если человек не готов принять подарок от вас, то что бы вы ни купили, он это обесценит. Ответственность за подарки распределяется между двумя людьми: тем, кто дарит, и тем, кто принимает. Одной моей знакомой молодой человек подарил шоколадку, и она обертку от этой шоколадки хранила целый год. И я знаю случай, когда подарок в миллион не изменил отношений. Не подарок формирует отношения между людьми, он является только отражением того, что уже есть.

Однако существуют правила, которые нужно соблюдать: на подарке не должно быть цены, он должен быть в праздничной упаковке. Пакетик с логотипом фирмы не является подарочным и приземляет сам подарок, а цветы надо дарить без целлофана. Принимая подарок, надо развернуть его в присутствии того, кто дарит, и, конечно, выразить свои чувства. Если гостей много, можно открыть подарки позже.

– Что такое универсальный подарок, являются ли таким подарком деньги?

– Деньги, конечно, – универсальный подарок. Сегодня возможности у людей разные и, может быть, человек захочет купить себе более дорогостоящую вещь, собрав нужную сумму, а может, наоборот, захочет сэкономить и на оставшиеся деньги купить что-нибудь еще.

Повторюсь: старайтесь дарить то, что человек хочет получить. Если вы не знаете, доверьтесь своим ощущениям, интуиция вас не подведет. Каждый человек чем-то увлекается, и кому-то футболка с символикой любимого футбольного клуба будет лучшим подарком. Это могут быть билеты на спортивные матчи, подарочные карты, гаджеты, аксессуары для компьютера. Цена зависит от возможностей дарителя и от статуса получателя. Любой подарок можно поставить под вопрос, поэтому подарок лучше дарить с пояснениями, со словами поздравления, с выражением любви, признания – такой подарок легче принять. Расскажите, насколько он может быть полезен и как вам хочется порадовать человека.

В Новый год мы покупаем елку, традиционно кладем под нее подарки, независимо от того, кому они предназначаются, взрослым или детям, развешиваем игрушки, смотрим десятилетиями одни и те же фильмы, режем одни и те же салаты. Это означает, что нам хочется стабильности. Мы хотим есть одни и те же салаты и получать одни и те же подарки, пусть даже не столько креативные, сколько новогодние. А это те же самые Снегурочки, Деды Морозы, игрушки, подарки с символикой Нового года. Подарок – это всегда подтверждение того, что вас любят.