Областная ГИБДД отметила в минувшую пятницу 80-летний юбилей. Поздравили ведомство с днем рождения глава областного МВД Андрей Ларионов, заместитель губернатора области Михаил Корнеев и заместитель председателя донского Законодательного Собрания Ирина Рукавишникова. Помимо представителей власти дорожных инспекторов поздравили дети – они прислали несколько видеооткрыток и поучаствовали в праздничном концерте по случаю юбилея инспекции.

Андрей Ларионов поздравил всех инспекторов ГИБДД и зачитал перед ними телеграмму, присланную министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Кроме того, он поблагодарил дорожных полицейских за хорошую работу во время урагана в областной столице.

– Я благодарю всех сотрудников, которые в условиях ужасного стихийного бедствия сумели выполнить все поставленные перед ними задачи, – сказал Андрей Ларионов.

От имени губернатора области Василия Голубева дорожных полицейских поздравил Михаил Корнеев. Он отметил весомый вклад ГИБДД в развитие Ростовской области и повышение водительской дисциплины на дорогах. При этом он отметил, что региональная власть и ГИБДД работают в одном направлении – стараются сделать дороги безопаснее.

– Только в этом году на содержание Центра безопасности дорожного движения выделено 96 млн рублей. В Ростовской области действует программа по развитию транспортной системы, за счет которой обеспечивается содержание дорожной сети, строятся дороги и инфраструктура, создаются спасательные отряды для оперативного выезда на места ДТП, – сообщил дорожным полицейским Михаил Корнеев.

После поздравлений особенно отличившимся в службе инспекторам вручили медали и почетные грамоты. Последними поздравлениями, которые получили инспекторы ГИБДД, были видеооткрытки. Их по случаю праздника создали воспитанники областных детских садов «Колокольчик» и «Ромашка». Окончилось торжество праздничным концертом с участием детских творческих коллективов и хора Главного управления МВД.

