Сегодня, 7 февраля, Василий Голубев подписал указ о назначении Сергея Серикова на должность начальника управления по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области.

В прошлом Сергей Сериков – начальник управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу. С 1986 года по 2014 год Сергей Сериков работал на различных должностях в ОВД РФ по РО. В том числе с 2011 по 2014 год возглавлял управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, новый начальник управления по противодействию коррупции – генерал-майор полиции. Сергей Сериков имеет государственные награды и многочисленные поощрения, в том числе за участие в контртеррористических операциях.