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Ситуация

Донские студенты вступят в Российское военно-историческое общество

РВИО откроет отделения в муниципалитетах области

07 октября, 13:5113 просмотров
Александр Резванов, министр культуры Ростовской области. Фото: Евгений Смирнов

В 2017 году к работе Российского военно-исторического общества (РВИО) планирует подключиться комитет по молодежной политике Ростовской области. Представители студенческой молодежи вступят в ряды участников РВИО. Об этом сообщили на заседании регионального отделения РВИО, которое прошло под председательством министра культуры региона Александра Резванова.

Также Российское военно-патриотическое общество планирует открытие местных отделений в районах области. На сегодняшний день о своем желании вступить в общество заявили Азовский, Кагальницкий и Шолоховский районы.

Александр Резванов обозначил планы работы общества:

– Главная задача нашей работы – увековечивание памяти наших земляков, участвовавших в различных сражениях. Особо хотелось бы отметить наших поисковиков: на Миус-фронте был найден штурмовик ИЛ–2 времен Великой Отечественной, в Шолоховском районе ведутся активные работы на Еланском плацдарме.

В планах РВИО – открытие отделения в каждом муниципалитете.

Мария Саймон
ТЕГИКагальницкий районШолоховский районАзовский районРоссийское военно-историческое обществоАлександр Резванов
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