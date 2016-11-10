В поселке Гигант Сальского района состоялась презентация книги «Сельское хозяйство Дона в биографиях и цифрах. Славное прошлое, настоящее и будущее!». Книга выпущена по инициативе ветеранов агропромышленного комплекса при поддержке правительства и министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. В ней отражена история донского села, начиная с 1937 года.

Книга хорошо иллюстрирована, она содержит биографические очерки о бывших руководителях сельскохозяйственных предприятий, лучших тружениках села. Издание будет представлено в каждом районе и в каждой сельской библиотеке, станет доступно для всех жителей Дона.

На презентацию книги приехали представители руководства области, управлений сельского хозяйства районов, специалисты агропромышленного комплекса, и конечно, герои книги – люди, в непростое время поднимавшие сельское хозяйство и получившие за свой труд высшие государственные награды. С конца сороковых до девяностых годов прошлого века в Ростовской области Героями Социалистического Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы стали более 200 человек.

Выступая перед собравшимися, заместитель губернатора, заслуженный работник сельского хозяйства Вячеслав Василенко отметил сегодняшние заслуги работников агропромышленного комплекса Дона, собравших в текущем году небывалый урожай – 10,5 млн т ранних зерновых культур.

– Сегодняшняя победа – это и есть продолжение трудового подвига тех заслуженных ветеранов, руководителей предприятий сельского хозяйства, о которых написана эта книга. Уборка еще не завершилась, но думаю, будет собрано не менее 11,5 млн тонн зерна. Спасибо вам за то, что вы сделали для Ростовской области, для всей России, – обратился к залу Вячеслав Василенко.

Как отметил заместитель губернатора, в книге много познавательной информации о первых колхозах и совхозах, о том, как жило село, его труженики, о буднях и подвигах селян.

Полный кавалер ордена Трудовой Славы Мария Ноздрина 40 лет проработала дояркой в колхозе имени Ленина Миллеровского района. За все время у нее не было ни одного больничного листа, а когда родилась дочь, она вышла на работу уже через месяц. Хорошо, что ферма была рядом – прибегала, чтобы покормить ребенка.

Герой Социалистического Труда Надежда Комарова работала звеньевой молочного совхоза «Горняк» Октябрьского района.

– На тракторах нас всего месяц поучили. Посадили, сказали как ехать и как останавливаться, – рассказывает она. – Через год сами научились всему. Работали день и ночь без остановки. Когда уборка, приедем, покосим – надо везти зерно на элеватор, а везти некому. Грузим сами, по дороге заснем на машинах, потом разгружаем. В 1949 году наше звено как самое боевое наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Надежда Комарова стала Героем Социалистического Труда в 22 года.



Совсем молодой девчонкой пришла работать дояркой в колхоз «Знамя Труда» Обливского района Евдокия Егорова, полный кавалер ордена Трудовой Славы.

– Поначалу не все получалось, к концу дойки я была все мокрая от молока, болели руки, не разгибались пальцы, но я очень хотела научиться доить как все.

Было трудно. Доярки раздавали силос вручную, ухаживали за телятами, принимали отел, расчищали навоз, но была молодость, была энергия. Каждая из них стремилась преодолеть трехтысячный рубеж – надоить за год от каждой коровы больше 3000 л молока. Сколько радости было, когда на ферму пришла механизация.

– Становитесь хозяевами земли, ставьте новые рекорды, работайте лучше нас, и вы увидите значимость и важность работы в сельском хозяйстве, – обратилась она к сидящей в зале молодежи.

Многие районы Дона могут гордиться своими земляками. В Зерноградском районе звания Героя Социалистического Труда были удостоены 19 человек, в Целинском – 14, в Азовском и Октябрьском – по 12, но самое большое число Героев Труда – в Сальском районе. Высокие награды здесь получили 32 труженика. Самым первым на Дону Героем Социалистического Труда тоже стал сальчанин, Федор Бойко, который возглавлял зерносовхоз «Гигант». Звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» ему было присвоено в марте 1947 года.

Глава Сальского района Владимир Березовский добавляет, что не только прошлыми победами славен этот район. В текущем году здесь собран рекордный, самый высокий за всю историю района урожай – 590 т ранних зерновых и зернобобовых.

– Как только поступило предложение провести презентацию книги, мы сразу решили – только в Гиганте. Первый зерносовхоз, первый Герой Социалистического Труда – у нас. Сама судьба сложилась так, что и сквер в честь лучших работников сельского хозяйства Дона должен быть заложен именно здесь. Даже погода за нас. Два дня лил дождь, а сегодня – солнце.

Сквер в честь лучших работников сельского хозяйства Дона заложили в этот день возле Гигантовской средней школы № 2. В посадке деревьев приняли участие все, кто приехал на торжества: ветераны АПК, представители руководства области и района, учащиеся общеобразовательных школ. Всего было посажено 207 деревьев – рябин, ясеней и кленов – именно столько на Дону Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Вячеслав Василенко отметил, что этот год для области особенный, он показал, что Герои Труда на Дону были, есть и будут.

– Думаю, мы обязательно продолжим книгу, дополним ее новыми именами, – сказал он.

– Сквер Героев – это не просто дань памяти. На этом надо учить наших детей. Молодежь будет знать, что эти деревья посадили Герои Труда, а дальше – это уже история, – считает Владимир Березовский.