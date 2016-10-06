В 2017 году к работе Российского военно-исторического общества (РВИО) планирует подключиться комитет по молодежной политике Ростовской области. Представители студенческой молодежи вступят в ряды участников РВИО. Об этом сообщили на заседании регионального отделения РВИО, которое прошло под председательством министра культуры региона Александра Резванова.

Также Российское военно-патриотическое общество планирует открытие местных отделений в районах области. На сегодняшний день о своем желании вступить в общество заявили Азовский, Кагальницкий и Шолоховский районы.

Александр Резванов обозначил планы работы общества:

– Главная задача нашей работы – увековечивание памяти наших земляков, участвовавших в различных сражениях. Особо хотелось бы отметить наших поисковиков: на Миус-фронте был найден штурмовик ИЛ–2 времен Великой Отечественной, в Шолоховском районе ведутся активные работы на Еланском плацдарме.

В планах РВИО – открытие отделения в каждом муниципалитете.