Кино рассказывает историю любви, начатую в дороге. Главный герой путешествует на машине в Сочи. Путь его лежит в том числе и через Ростов. С 13 по 19 сентября съемки «Лавстори, или Сны Севы Горелова», будут проходить в донской столице.

Ростовчане, неравнодушные к киноискусству и мечтающие попасть на экран, приглашаются на съемки. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету по образцу и отправить ее по электронному адресу: koren@com-is.ru.

Участие в массовых сценах будет оплачено, а еще актеров ждет горячий обед в перерыве между съемками. Кроме отдельных людей съемочной бригаде требуется танцевальный коллектив – 25 человек от 16 до 20 лет.

Известно, что первый съемочный день, 13 сентября, пройдет на углу улицы Пушкинской и переулка Университетского. 15, 16 и 19 сентября снимать будут в ресторане «Голубая волна» на улице Левобережной.

Главные роли в ленте исполняют актеры Вильма Кутавичюте и Александр Петров.