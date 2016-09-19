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Вчера в популярном паблике «Ростов-Главный» появилась информация о том, что 13-летняя девочка пыталась покончить жизнь самоубийством, прыгнув с высотки. Сообщалось, что школьница оставила предсмертное послание на своей страничке «Ангелы умеют летать... Прошептала она и прыгнула. ня. пока». Заканчивался пост словами о том, что девочка пока жива, но с травмами находится в больнице. Отмечалось, что правоохранительные органы не дали подтверждения этой информации, но пользователи тут же стали заваливать запись комментариями: кто-то жалел девочку, другие порицали: мол, «сломала жизнь себе и родителям». Один из подписчиков сообщил, что девочка жива-здорова, и все это не более чем странный розыгрыш одноклассников, взломавших ее профиль. В мае этого года 16-летняя студентка Рина Паленкова из Уссурийска совершила суицид, предварительно оставив у себя на странице «ВКонтакте» такую же надпись: «Ня. Пока». Эта история вызвала огромный общественный резонанс. Но пока родители и учителя хватаются за сердце, а власти и правоохранительные органы думают, как предотвратить возможность повторения подобных случаев, некоторые дети следуют примеру «смелой Рины». После ее смерти было зафиксировано еще несколько случаев «Ня. Пока», когда дети перед смертью оставляли соответствующую запись на своих страничках в Сети. Суицид подростка объединил детей-подражателей в «группы смерти» — публичные страницы в соцсетях, где школьники обсуждают свои проблемы, смерть как спасение от них и способы самоубийства, оставляя в Сети посты вроде: «хоть в момент смерти не будем одиноки». Депрессивные подростки ассоциируют себя с китами, выбрасывающимися на берег, или бабочками-однодневками. Они рисуют их и ставят на аватары на страницах в соцсетях. К слову, погибшая Рина сама была администратором одного из таких суицидальных пабликов – «Психиатрическая больница». Позже он был закрыт, но в Сети остались еще сотни подобных страниц.



Кстати, сегодня стало известно, что создателя нескольких «групп смерти» Филиппа Будейкина (в Интернете он зарегистрирован под псевдонимом Филипп Лис. – Прим. ред.), задержали в подмосковном городе Солнечногорске. Подписчики групп, созданных Лисом, входили в так называемую суицидальную секту F57. Правоохранительные органы заинтересовались Будейкиным сразу после смерти Рины и после окончания проверок в отношении него возбудили уголовное дело по факту подстрекательства к доведению до самоубийства (ч. 4 ст. 33, ст. 110 УК РФ). Следствию удалось установить 15 случаев самоубийств несовершеннолетних, состоявших ранее в группах Лиса. Сегодня СКР заявил о претензиях к соцсети «ВКонтакте» из-за «групп смерти», сообщает РБК, поскольку социальная сеть «ВКонтакте» «не приняла необходимых мер для блокирования «групп смерти», в которых, по мнению ведомства, подростков склоняли к самоубийствам. С таким заявлением выступила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Глава пресс-службы «ВКонтакте» Евгений Красников в свою очередь утверждает, что команде «неизвестно, о каких сообществах «ВКонтакте» идет речь в заявлении СК». По его словам, соцсеть «придерживается политики нулевой терпимости к пропаганде суицида», поэтому если сообщество посвящено описанию способов самоубийства, оно «блокируется навсегда без права обжалования». Также он говорит о том, что «ВКонтакте» «борется с этим явлением как своими силами, регулярно проводя мониторинг сайта, так и реагируя на сигналы пользователей и Роскомнадзора. На каждое сообщество, пропагандирующее суицид, которое блокируется по требованию РКН, приходится 10 сообществ, найденных и заблокированных силами команды «ВКонтакте».

Ранее журналист «Новой газеты» сообщала, что сумела найти сеть закрытых групп, в которых дети склонялись неизвестными лицами к самоубийствам. По ее подсчетам, с ноября 2015 года по апрель 2016 года, по меньшей мере, сотня подростков, состоявших в таких группах, совершили суицид. Роскомнадзор в ответ на эту публикацию начал проверку.

Сообщение о не менее шокирующих событиях транслировали вчера федеральные СМИ. Речь шла о групповом самоубийстве подростков в Псковской области. Девушка с парнем сбежали из дома, заперлись на даче, раздобыли оружие и в прямом эфире в социальной сети Periscop расстреляли машину полицейских. Когда правоохранителям удалось попасть в дом, они нашли тела обоих детей с огнестрельными ранениями. По предварительной версии, они покончили с собой. Предположительно, подростки были вовлечены в какую-то секту или находились под воздействием наркотиков. Не исключается и вероятность губительного влияния соцсетей и жестоких виртуальных игр на детскую психику.

Специалисты бьют тревогу: компьютерные игры, преимущественно «стрелялки», растворяют психологический барьер между реальным миром и виртуальным. Дети зачастую уверены, что в реальности, как и в игре, есть несколько жизней. В любом случае эксперты призывают родителей внимательнее отнестись к поведению своих детей – есть множество «звоночков», которые, возможно, помогут предотвратить трагедию.

Екатерина Трофимова, психолог Подросток – большой и маленький человек одновременно, в его душе кипит буря эмоций. Он одновременно может чувствовать надежду и разочарование, радость и горе, счастье и отчаянье. У него нет навыков совладания со своими эмоциями, нет опыта решения взрослых проблем. Именно поэтому так часто подростков тянет присоединиться к лидерам, которыми могут оказаться самые разные люди. Иногда сложно довериться близким в силу тех или иных причин, гораздо легче малознакомому человеку из социальной сети или приятелю по игре. «Там тебя поймут и поддержат» – так кажется подростку. Часто такими неформальными лидерами становятся взрослые люди, поведение которых продиктовано собственными интересами самого разного характера. Другой принцип объединения в неформальные организации – общая боль, общие проблемы и трудности. Например, чувство ненужности, брошенности, одиночества и отчаяния. Часто на прием обращаются родители, которые заметили, что дети сознательно причиняют себе боль, царапают или бьют руки, подвергают себя различным экстремальными испытаниям. Более глубокий анализ подобных ситуаций показывает, что накануне в семье происходили или происходят процессы, вызывающие у ребенка крайнюю степень напряжения. Он не умеет с ней справиться и пытается управлять болью по-своему. Он осознанно идет навстречу боли, и душевные страдания кажутся ему ничтожными в момент физических переживаний. Конечно, такие эксперименты приносят лишь временное облегчение, ведь основная проблема остается нерешенной, и тогда подросток пытается усилить внешнюю боль, снимая внутреннюю. Самой лучшей рекомендацией для родителей является создание доверительных отношений с ребенком, контактом, в котором, рассказывая о своих переживаниях, он мог бы получать эмоциональную поддержку от родителя, чувствовать, что его любят и понимают. Ведь иногда нам кажется, что это и так понятно. Но только слова, объятия, прикосновения дают нам возможность ощутить это в полной мере. Ребенку может не хватать именно таких простых вещей. А еще препятствием для доверительного контакта является эмоциональность родителей. Когда ребенок пытается защитить маму от переживаний и волнений, уберечь семью от ссоры. Если же вы уже оказались в ситуации, когда ребенок не стремится поделиться своими переживаниями, держит их в себе, но у вас есть ощущение, что с ним что-то происходит, не стесняйтесь обращаться к специалисту. В данной ситуации поможет семейный психолог, основной функцией которого является именно налаживание контакта между членами семьи. Восстановление нормальных коммуникаций, здоровых отношений. Не рекомендуется вскрывать почту или читать переписку ребенка, ведь это, при наличии напряжения в отношениях, может спровоцировать суицидальное поведение, однако очень часто подобная переписка «как нарочно» сама всплывает в незакрытых окнах, как сигнал SOS. Такие случайности неслучайны – это просьба о помощи, о спасении. Ни в коем случае не надейтесь, что само пройдет. Именно в этот возрастной период риск суицидального поведения очень велик. Обращайтесь за помощью вместе с ребенком.



