В Москве 10 июля умер золотой медалист Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Советского Союза, обладатель Кубка СССР, заслуженный мастер спорта Анатолий Исаев. Спортивный обозреватель «Молота» встретился с бывшим игроком и тренером «Ростсельмаша» Иваном Ляхом, который рассказал о том, каким был один из лучших игроков в истории отечественного футбола.

В пятницу на Ваганьковском хоронили олимпийского чемпиона Анатолия Исаева. Он умер в минувшее воскресенье, не дожив трех дней до своего 84-летия.

Исаев – представитель легендарной футбольной сборной СССР, которая 60 лет назад выиграла золотые медали Олимпиады в Мельбурне. Рядом с ним играли такие корифеи, как Лев Яшин, Анатолий Башашкин, Игорь Нетто, Эдуард Стрельцов, Анатолий Масленкин.

До сих пор болельщики спорят, кто стал автором «золотого» гола в ворота югославов в финальном матче олимпийского турнира – Исаев или Анатолий Ильин. Кинокадры, запечатлевшие момент, ясной картины не дают. То ли Ильин добивал мяч в сетку, находясь уже за линией ворот, то ли коснулся его, когда мяч еще не пересек черту.



Ушел Исаев, и в живых из олимпийских чемпионов–1956 остались двое – Алексей Парамонов и Никита Симонян.

О легендарном олимпионике «Молоту» рассказал известный в прошлом защитник «Ростсельмаша» Иван Лях, немало поигравший под началом легендарного форварда. В настоящее время Иван Васильевич – менеджер-селекционер ФК «Ростов».

– У Анатолия Константиновича в ивановском «Текстильщике» я играл дважды. В 1982 году мы выиграли турнир во второй союзной лиге и вышли в первую. Вспоминаю матч в Абовяне, городке в 10 км от Еревана. Тогда местная команда выступала в чемпионате страны. Мы вышли на игру, и весь стадион встал. В течение пяти минут зрители скандировали фамилию Исаева. Они помнили, как в 1973-м ереванский «Арарат», который тренировали Никита Симонян и Исаев, сделал «золотой дубль» – стал чемпионом Советского Союза и выиграл Кубок СССР.

– «Котайку» вы тогда проиграли?

– Да. На послематчевом банкете Анатолий Константинович поднял тост: «Сегодня мы проиграли. Это футбол. Всегда кто-то проигрывает, кто-то побеждает. В ответной встрече в Иваново вы посмотрите, как летают русские танки». Домашний матч против «Котайка» оказался для «Текстильщика» решающим. Мы выиграли – и завоевали путевку в Первую лигу.

Вторично я приехал в Иваново в 1988-м. Анатолий Константинович пригласил в команду. Отыграли сезон нормально, а в начале следующего года он позвонил и сказал, что уходит из клуба. Я ответил, что в таком случае тоже не останусь в «Текстильщике». Так что на этот раз наше сотрудничество было не столь долгим.

– Каким был Исаев?

– Все, кто его знал, в первую очередь отмечают его человечность. Он ко всем относился с теплотой, всегда старался понять собеседника, вникнуть в его душу. В качестве его главной черты я бы назвал порядочность и умение держать слово. Уважением он пользовался всеобщим. Болельщики его очень любили. Помню, в середине сезона–82 вместе с другими тренерами он уехал на чемпионат мира в Испанию. А вернулся накануне своего дня рождения. В тот день «Текстильщик» играл календарный матч с череповецким «Строителем». Перед матчем команда дала слово порадовать наставника. Исаев приехал на стадион к концу первого тайма. Зрители бурно приветствовали его. Мы к тому времени вели со счетом 5:0. Мне тогда удалось отличиться дважды. В перерыве Константинович буквально сиял от счастья. «Вот это подарок, так подарок», – приговаривал он, посматривая на табло.

– Вспоминал он те годы, когда сам выходил на поле?

– Мы заслушивались его рассказами. Ему было что вспомнить. Ведь он начинал в ВВС, была такая команда в 50-х. Ее опекал сын Сталина Василий. 10 лет он провел в московском «Спартаке», четыре раза становился чемпионом СССР. Был настоящим патриотом своего клуба. Куда бы ни приглашали, он оставался верен спартаковскому ромбу. Вершина карьеры – «золото» олимпийского Мельбурна. Многое он рассказывал о лучших игроках Европы, ведь мы тогда почти ничего не знали, как играют другие сборные.

Запомнился его рассказ о матче в Москве против сборной ФРГ в 1955 году. Немцы приехали к нам в ранге чемпионов мира. Подготовку нашей команды к матчу курировало высшее партийное руководство. Накачки шли ежедневно. Исаев шутил, что если бы наши проиграли, то команду «повели бы на расстрел». Проигрыш немцам в те годы, наверное, приравняли бы к госизмене. К счастью, крайние меры не понадобились. Сборная СССР выиграла – 3:2.

– На тренировках Исаев показывал какие-либо финты, любимые приемы?

– Он был ходячей энциклопедией, знакомил нас с особенностями игры сборной. Большое внимание уделял тактике. Иногда выходил на поле, становился в «квадрат». Во владении мячом сравниться с ним никто не мог. Техникой он владел безупречно. Отобрать у него мяч – задача сверхсложная. В середину «квадрата» загнать его было невозможно.

– А курьезы из своей практики вспоминал?

– Вот один его рассказ дословно: «Был случай в Израиле. Сборная проводила отборочный матч. Встреча вызвала огромный интерес. Стадион был забит до отказа. Вокруг поля дежурили полицейские с собаками. В одном из эпизодов мяч вышел за боковую линию. Я находился ближе всех и поспешил за мячом. Слышу крики. Оглядываюсь – на меня мчится огромных размеров овчарка. Я сделал рывок и в мгновение перемахнул барьер, отделяющий поле от трибун. И только тут перевел дух. Но оказалось, что овчарке было не до меня. Она решила поиграть с мячом. Откуда мне это было знать? Знаю только, что с тех пор большей скорости, чем при том рывке, мне развить не удавалось».

– Судьба сводила вас с Исаевым и на тренерской работе?

– В 1994 году я был главным тренером ростовского «Источника» и пригласил Исаева в качестве консультанта. Жаль, что сотрудничество было недолгим. Хотя в чемпионате мы шли на втором месте, отставая от лидера на три очка, надлежащих условий команде создано не было. Зарплату игрокам то и дело задерживали, постоянно возникали другие проблемы. В конце концов команда снялась с чемпионата.

– Вы все время были на связи с Исаевым?

– Созванивались с ним регулярно. На праздники и дни рождения я всегда передавал ему в Москву донскую рыбу. Он ее очень любил. Последний раз мы разговаривали с Анатолием Константиновичем два месяца назад, я поздравлял его с 9 Мая. Не знал, что этот наш разговор – последний.

