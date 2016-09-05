Медицинские учреждения Ростова-на-Дону готовятся оказывать помощь гостям чемпионата мира по футболу. Для крупных стационаров города закупят новое оборудование. Капитальный ремонт фасадов проведут в городской больнице № 8, поликлинике № 10 и городской стоматологической поликлинике. Об этом говорили на совещании в администрации донской столицы.

По словам донского министра здравоохранения Татьяны Быковской, особое внимание необходимо уделить антитеррористическим мероприятиям и инфекционному контролю.

«Все больницы и поликлиники должны быть оснащены как минимум кнопками тревожной сигнализации», – подчеркнула министр.

Обезопасить ростовчан и гостей города от возможного распространения инфекций поможет новый инфекционный модуль, который строят на территории городской больницы № 1. Как подчеркнула министр, важно иметь в распоряжении не только оборудование, но и высококвалифицированных специалистов.

Начальник здравоохранения Ростова Надежда Левицкая рассказала о проверке, во время которой была оценена готовность медицинских учреждений, в том числе лабораторий, к оказанию помощи и осуществлению диагностики. Также в больницах № 1 и № 20 провели учения, связанные с транспортировкой больных особо опасными инфекциями.