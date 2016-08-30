don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
ВходРостов-на-Дону
Хотите, чтобы здесь видели вашу рекламу?
Рассказать новостьЗадать вопрос
ГлавноеВсе подрядНовостиРубрикиМультимедиаКарточкиОпросыТесты
Читайте свежий номер
Событие

Ростовский спектакль «Цыган» покажут в Москве

Постановка откроет XIV Международный театральный форум «Золотой Витязь»

13 сентября, 15:4919 просмотров
Спектакль «Цыган» покажут в Москве. Фото: Вера Волошинова

25 ноября на сцене Малого театра в Москве покажут премьеру 152-го театрального сезона – спектакль «Цыган», который откроет XIV Международный театральный форум «Золотой Витязь». 

В Ростовском академическом театре драмы им. Максима Горького постановку по роману донского писателя Анатолия Калинина посмотрела директор проектов Международного форума «Золотой Витязь» Наталия Полукарова. После просмотра спектакль был приглашен в Москву организационным комитетом форума. 

Художественный руководитель Ростовского театра им. М. Горького Александр Пудин рассказал don24.ru, что показ «Цыгана» на столичных подмостках выводит празднование векового юбилея Анатолия Калинина на федеральный уровень.

Мария Саймон
ТЕГИАлександр ПудинТеатр имени М.ГорькогоМалый театр
19161214

Комментарии (0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё

Дон Медиа

Информагентство don24.ruТелеканал «ДОН24»Радиостанция «ФМ-на Дону»Газета «Молот»Рекламное агентствоПресс-центрВакансииПродюсерский центр

Рубрики

ТехпроцессТестируемСитуацияОдин день сКак у другихВопреки всемуВопрос-ОтветМненияАфишаИнтервьюСвоими рукамиСобытиеОбзоры

Теги

ПерсоныСобытияМестаПродуктыКатегорииОрганизации

Мы в соцсетях

ВКонтактеОдноклассникиFacebookTwitterYouTubeRSS

Информация

Подписка на газетуЗакупкиРекламаКонтакты

© 2015 — 2016Региональный информационный холдинг «ДОН-МЕДИА»

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26. (863) 201-79-00

Система Orphus

Разработано

«Рнд Софт»
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru
Получайте рассылку
Мы будем писать вам один раз в день и только о самом главном
Подтверждение подписки
Вы подписались на новости портала molotro.ru. Вам выслано письмо со ссылкой для подтверждения подписки.
Задать вопрос
Расскажите новость
Поделитесь с нами интересной информацией и наши редакторы свяжутся с вами
Оставьте свой номер телефона чтобы мы могли сказать вам спасибо