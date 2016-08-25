Фото: Анна Дунина

История о пятилетней Маше из Волгодонска, которая живет у вокзала в недопустимых условиях, появилась в интернете в начале марта. «Молот» выясняет, что происходит в жизни девочки и ее семьи. Удивительная Светлана Александровна Дома у вокзала в Волгодонске – одноэтажные, барачного типа, разделены на четыре квартиры, в которых не были предусмотрены санузлы и ванные комнаты. Со временем жители этих домов смогли наладить быт, отгородились друг от друга заборами, развели огороды, даже теплицы кое-где появились. Одна часть дома выбивается из череды остальных. Забора вокруг участка нет, как нет порядка во дворе. Самодельный душ и туалет примостились на территории, старые качели, мусор и две собаки на цепи видны с улицы всем прохожим. Буквально еще несколько недель назад посреди этого пейзажа можно было разглядеть маленькую девочку. Сегодня судьбой пятилетней Маши, ее братьев, сестер и 42-летней мамы озаботилась буквально вся страна. До этого марта о семье беспокоились только местные социальные службы. – Буквально неделю назад интернет взорвало сообщение о том, что в центре Волгодонска, возле вокзала, маленькая девочка питается собачьим мясом и живет среди бомжей. Речь идет о семье, которая находится в нашем банке данных как социально неблагополучная с очень давних времен, – говорит заместитель главы администрации Волгодонска по социальному развитию Наталья Полищук. Со вздохом она горько иронизирует о матери Маши. – Удивительная у нас Светлана Александровна. – И тут же рассказывает историю отношений волгодонских социальных служб и многодетной семьи. Светлана, мама пятилетней девочки и еще шестерых детей, в мае 2002 года решением волгодонского суда была лишена родительских прав в отношении четверых старших отпрысков. По словам Натальи Полищук, дети получили основное воспитание и образование в государственных учреждениях – с 2002 года Светлана не предпринимала попыток вернуть детей. Сейчас они уже взрослые. Трое, говорит Наталья Полищук, вышли в самостоятельную жизнь благополучно, один сын Светланы сидит в тюрьме. С тех пор у женщины родились еще трое детей – мальчик и две девочки. С 2012 года семья снова попала в поле зрения органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. В 2014 году соцслужба обратилась в суд с иском о лишении Светланы родительских прав и в отношении троих младших детей. Наталья Полищук объяснила, чем была снова вызвана эта мера: «в семье всегда плохое санитарное состояние, мама неоднократно появляется в нетрезвом виде, не выполняет должным образом обязанности по воспитанию и содержанию детей». Однако, говорит чиновник, на суде Светлана уверяла, что начнет работать, прекратит вести аморальный образ жизни и возьмется за воспитание детей. – Лишение материнства – это сложная проблема. Порой трудно сказать, что же лучше: жить в бедности, но с мамой, или есть каждый день хлеб с маслом, но без мамы. Суд пошел навстречу Светлане. Мы помогли ей устроить старших детей в интернат. А Маша тогда была маленькой, ее поставили в очередь на место в детский сад. Таким образом, двое детей, сегодня им 10 и 14 лет, переехали на круглосуточное проживание в интернат №2, а самая маленькая девочка была определена в детских сад «Голубые дорожки». Но ни разу мама в детский сад ребенка не привела, – рассказывает Наталья Полищук.





В конце 2015 года социальные службы подготовили проект-постановление, чтобы забрать детей из-под опеки Светланы. Но женщина тогда снова попросила дать ей шанс, и дело приостановили. После новогодних праздников, в феврале, в доме, где живет семья, случился пожар. Сгорела пристройка, сама квартира, площадью 26 кв. м, уцелела.



Пока жилье оставалось без света, Светлана с Машей жили у знакомых, а через неделю вернулись домой. Начиная с 9 февраля, вспоминает Наталья Полищук, постоянно проходили рейды комиссий, чтобы собрать документы и оказать семье материальную помощь как погорельцам.



Социальные службы, местный депутат, волонтеры – все пытались помочь, но поддержки от самой Светланы, по словам Натальи Полищук, не встречали, разве что – на словах. 15 февраля в очередной раз все материалы передали в суд, чтобы лишить женщину родительских прав.



Тем не менее Светлана вот-вот получит единовременную помощь в размере 54 тыс. рублей на восстановление жилья. Женщине также выплачивают пособие на каждого ребенка и помощь для малообеспеченной семьи. На младшую дочь Светлане выдают 748 рублей в месяц. На каждого из старших детей приходится сумма поменьше. Другая соцвыплата насчитывает 374 рубля на каждого ребенка ежемесячно. При этом, подчеркивает Наталья Полищук, старшие дети находятся на круглосуточном довольствии в интернате, где они одеты, обуты, накормлены и обеспечены всеми школьными принадлежностями. Младший ребенок, Маша, теперь тоже живет на попечении государства – 4 марта ее забрали в реабилитационный центр.



– Власть сделала все для этой семьи: в очередной раз протянула руку помощи, дали возможность матери перестроить свою жизнь и получить возможность работать. У нас 2,5 тысячи вакансий в Волгодонске. Даже можно поступить помощником воспитателя в детский сад, чтобы все время быть с дочерью. Наведи порядок, работай, никто никаких претензий иметь не будет, только с помощью и добрым словом обратятся, – рассуждает Наталья Полищук. – До 70 тысяч рублей власти могут выдать семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации или в том случае, если кто-то из взрослых хочет получить переобучение, овладеть новой профессией. Эти деньги – единовременная помощь, которую выдает департамент труда и соцразвития. Возвращать их государству не надо. Это называется социальный контракт. Было бы только желание! – сетует Наталья Полищук и приглашает нас встретиться со Светланой.











Дом у вокзала У дома рядом с привокзальной площадью собаки начинают заливаться на цепи, как только мы подходим. Остов сгоревшей пристройки покрыт пленкой, во дворе грязно, собаки скачут, со ствола старого дерева свисает палочка на веревке – качели. Дома никого нет. Ждать Светлану приехала и Алла Малькова, главный специалист и ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних администрации Володонска. – Я занимаю должность всего три месяца, и все это время пекусь об этой семье каждый день: прихожу сюда, просматриваю территорию, узнаю, оказание какой помощи необходимо, провожу беседы, – говорит Алла Малькова, пока мы ждем Светлану. — Неоднократно я предлагала маме и ее сожителю возможность трудоустроиться, поместить Машу в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Он для того и создан, чтобы пока родители выходят из трудной ситуации, дети были под присмотром специалистов. Но я получала неоднократно устный отказ, а письменный Светлана подписала в декабре 2015 года. Тогда-то документы и передали снова в суд. 4 марта Машу забрали «по акту», то есть без согласия матери, руководствуясь бедственным положением, в котором находился ребенок. В это время девочка была дома с Юрием, маминым сожителем. Его Светлана называет мужем, а Маша – папой. По словам Натальи Полищук, нельзя точно сказать, чем занимается мужчина. Известно, что ни он, ни Светлана официально нигде не работают, а перебиваются случайными заработками. Пока мы разговариваем, собаки продолжают лаять, не дают подойти к дому. Алла Малькова предупреждает, что псы агрессивные, не раз бросались на нее во время визитов. Тут же вспомнили, как местные СМИ писали о том, что в семье едят собачье мясо, но Алла Малькова развеяла этот миф. – Могу заявить, что мяса в рационе ребенка не было вообще. Но и собак не ели, конечно. Ребенок при общении с психологами открыто рассказывал о меню: гороховый суп, рагу из картофеля и капусты, молоко, хлеб, бутерброды, — перечисляет Алла Малькова. – Вообще, Светлана не агрессивная, — вставляет Наталья Полищук. — Говорит о том, как она старается для детей, но вместе с этим не может искупать ребенка, убрать в доме, привести дела в порядок. В тот день, когда маленькую Машу забрали, мама в центре не появилась, хотя ей об этом сразу сообщили. Светлана ведь знает, что могла бы приходить. И добропорядочное поведение послужило бы ей защитой, доказательством ее намерений, – вздыхает чиновник.

Светлана в полной мере получила всю ту комплексную, системную постоянную помощь, какую только можно получить от государства





Материнские ответы Уверенности, что встреча со Светланой состоится, у присутствующих нет. Но женщина все-таки появляется. Она подходит к дому и останавливается поодаль. Разговаривать с журналистами у нее охоты нет, кажется, ее уже утомило внимание. Но приходится говорить и с соцработниками, и с корреспондентами. Светлана рассказывает, что пока ее ждали, она ходила с сестрой в центр занятости, «смотрела на мониторе вакансии, выписала нужное». Потом ходила «по работам», но денег для поиска вакансии нет, жалуется женщина. Алла Малькова всплескивает руками, говорит, что центр занятости оказывает услуги бесплатно. Она предлагает отвезти Светлану на прием к специалисту в тот же день. Женщина, было дело, обещает сходить самостоятельно, но под напором соцработника соглашается на компанию. Но сначала все вместе собираются ехать к Маше. Перед этим Светлана отвечает на вопросы.





Вы сами как оцениваете свое отношение к детям? – Я к детям нормально отношусь (Пауза). Не просто нормально, а не могу передать, как я к ним отношусь. А комиссия ругается, потому что я состою на учете. Из мухи слона раздули. Что Маша делает днем, что любит есть, когда дома? – Играет во дворе, с игрушками, я с ней играю иногда. Она с удовольствием ест молочное, сыры любит. А вообще, мы все покупаем, от овощей до круп. Никогда не было такого, чтобы у меня дети были голодные. Откуда появились все эти слухи о съеденных собаках? – Я сама не знаю, что за информация про собачье мясо. У меня муж объезжал коней, с ним расплачивались продукцией, может, это имели в виду. Овчарка в то время гуляла, тут было много собак – целое сборище – столько, что в туалет не пройти. Юра их гонял, может, они чего притащили. – Вас, кстати, не пугает, что собаки могут заходить, рядом вокзал, забора нет, двор открыт, ребенок гуляет? – Нет, Маша не пойдет никуда за двор. Это я знаю – сто процентов. Тем более я выхожу и периодически смотрю за ней. А летом, когда мы в огороде, она всегда около нас. Если мы дома, то выходим смотреть за ней (Светлана не знает, что подошедшая соседка успела рассказать, что Маша однажды уже терялась, — прим. редакции). Как вы думаете, ребенку комфортно жить в таких бытовых условиях, с туалетом на улице? – В деревнях так живут же. Сейчас и в деревнях уже туалеты в доме чаще встретишь, чем на улице. – У нас финансов не хватает. Все упирается в деньги? – В финансы, да. Почему вы Машу в сад не водили? – Когда пришла в сад, заведующая предупредила, что надо готовить две тысячи за месяц. Вика (старшая сестра Маши, — прим. редакции) у меня ходила в садик — знаете, сколько денег уходило, хоть я и не все платила? К тому же Вика там стала часто болеть. Отчего вас первый раз лишили родительских прав? – Там сложная ситуация, много говорить – мало слушать. Не стоит это ворошить. Вы отстаивали права или вас заслужено лишили детей? – Вообще, я считаю, что наполовину – нет, не заслужено. Обвинили меня в том, что я пью, сборища у меня. А я в то время вообще ни с кем не общалась, у меня и знакомых не было. У меня было четверо детей и мать-инвалид на костылях. Какие там сборища? Не до этого было. У вас есть какие-то зависимости, вредные привычки? – Курю.



Вы общаетесь со старшими детьми, они дружат, помогают вам? – Они общаются между собой и со мной. Старшая дочь мне очень помогала всегда. Когда Маша родилась, старшая приезжала каждый месяц из Новочеркасска, где училась. У нее пенсия накопилась, пока она в интернате была, так она не только себя одевала-обувала, но и Машеньке всегда что-то покупала. И когда пожар случился, она сразу позвонила и помогла — заняла денег у подруги, чтобы нам с Машей продукты привезли. Что вы теперь собираетесь делать, когда Машу забрали? – Надо сейчас идти, просить, чтобы меня или устроили, или оставили на учете в центре занятости. Я раньше подрабатывала на рынке, сейчас – нет. Я в силах тянуть ребенка, хочу Машу забрать. Буду работать, у меня будут финансы, чтобы оплачивать детский сад. Буду работать – буду водить. Кем вы хотели бы работать? – Где устроят: устроят убирать подъезды – пойду убирать подъезды, устроят дворником – пойду дворником, помощником посудомойки – пойду. Отчего раньше не устраивались? – Я работала неофициально: отработала, мне за день деньги отдали – все. Но это не постоянная была работа. Видите, пришлось это резко бросить, и все. А так бы трудилась официально – стабильная зарплата была бы, аванс давали бы. Что мешало устроиться на официальную работу раньше? – Не получалось устроиться по семейным обстоятельствам. Почему? – Говорю, по семейным обстоятельствам. А теперь обстоятельства изменились? – Я только приехала, ту работу пришлось бросить, теперь бегаю, ищу новую, уже официальную. Я же уезжала. Куда? – В Москву ездила. (Светлану приглашали на Первый канал для записи передачи, посвященной ее семье, – прим. редакции). Надолго? – Неделю меня не было, пять дней. Что в Москве делали пять дней? – Нам в отеле номер снимали телевизионщики. Вы были в Москве на съемках передачи, ее записывали целую неделю? – Праздники были, поэтому я задержалась. Как съездили в итоге, как встретили вас? – Никак, как всех встречают в студии, так и меня встретили. Ничего хорошего. Вам такое внимание от СМИ и общества – в помощь? – Это мне в немощь. А вам вообще нужна помощь? – Да. Нам нужна помощь — очень надо окна поменять. И в какой форме вы бы хотели получить поддержку? – В строительной. Выделили бы какие-нибудь стройматериалы. От кого вы ждете необходимую вам помощь? – Пока рассчитываем на свои силы. Вы после пожара убирали территорию или пытались восстановить пристройку своими силами? – Ну, они там сразу убирали, депутат обратил внимание, позвонил в ЖЭК, они приехали и вывезли погоревшее. Остатки приезжали убирать по поручению Аллы Михайловны (Мальковой, – прим. редакции). Обещали сделать коридор, чтобы пленкой не было там все обито, и окно поменять. Приходили и обещали это. Но меня тогда не было – я в Москве была. Сестра сказала, что в пятницу обещали прийти, больше не было их пока.



Вам выплатят 54 тысячи, можно будет потратить эти деньги на ремонт? – Ну да, но мы зашли, посмотрели: 500 рублей топор стоит. А нам нужен маленький, чтобы деревья на черенки пустить для лопаты. И большой. И еще ножовка, чтобы спиливать сухие ветки. И краска. Мы еще посмотрели вилы, грабли. (Светлана впервые за долгое время пускается в оживленные рассуждения о черенках для инструментов, сетует на дороговизну материалов, – прим. редакции). Вы считали бюджет ремонта, чтобы представлять, как уложиться в вашу сумму? – Нет, мы ничего не подсчитывали. Вы планируете надолго устроиться работать, чтобы на ремонт собрать и Машу содержать? – Понимаете, я никогда ничего не планирую. Вот утром встала и начинаю делать свои дела, а с вечера – ничего не планирую. Поэтому ничего не могу ответить на этот вопрос. Что Маша говорит, как ей в центре? – Домой она хочет. А что она рассказывает о времени, которое провела в центре? – Я не знаю, сейчас узнаю, когда приеду. Вы еще не видели ее с тех пор, как вернулись из Москвы? – Мы 5 числа приезжали, она обиделась, что мы ее не забирали. А потом я уехала и еще не была. Говорят, девочке в центре нравится. – Узнаю сейчас. Пятого числа она думала, что мы ее забрать приехали, мы ей сказали, что надо побыть здесь. Она обиделась, заплакала и с гонором ушла. Ребенку лучше дома, я считаю.















Светлана отвечает без энтузиазма, путано и отрывисто. Видно, что расспросы ее утомляют, внимание больше докучает, и объяснять одно и то же ей уже неинтересно. Женщина дежурно произносит свои реплики. Юрий все это время отмалчивается в сторонке, маячит за спинами. Только в социально-реабилитационном центре он подает голос. Пока директор учреждения Галина Голикова показывает, где нынче живет Маша, Светлана принимает решение: разрешать снимать их вместе с девочкой или нет. Алла Малькова советует не подвергать ребенка лишнему стрессу, Светлана колеблется — она, вроде бы, не против съемки. Тут-то Юрий и произнес вкрадчиво: «Лучше не надо». Светлана с облегчением демонстрирует покорность супругу и сразу соглашается с его решением. Потому журналисты ушли, а Светлана и Юрий остались ждать Машу.

