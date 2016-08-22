Сильный дождь и шквалистый ветер вызвали подтопление низменных участков улиц в Ростове и пригородах. В Ростове на 2,5 часа было задержано движение девяти поездов. В городе остались без света 85 домов. В доме в переулке Братском обрушилась стена, а на улице Малиновского произошло сползание грунта. Около 20 домов и 60 участков оказались подтоплены в Батайске. В Азовском и Неклиновском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.

В Ростове из-за непогоды пострадали девять человек. Одна девочка погибла. Четверо пострадавших находятся в больнице.

На экстренном совещании, которое губернатор Василий Голубев провел утром 1 июля, мэр города Сергей Горбань и начальник главного управления МЧС РФ по Ростовской области Валерий Синьков доложили о том, что на 9.00 основные последствия стихии в Ростове ликвидированы.