– Если вы постоянно хандрите, унываете или жалеете себя, то в таком состоянии вы вряд ли встретите свою любовь. Во-первых, потому что вы зациклены на своем негативе и не видите ничего и никого вокруг, а во-вторых, чаще всего люди, мужчины в том числе, тянутся к личностям открытым и жизнерадостным, потому что последние имеют свойство делиться и заражать своей энергией и позитивом окружающих. Кроме того, помните о законе Вселенной: что вы транслируете, то в итоге и получаете.

В канун праздника влюбленных многие одинокие люди закрываются еще более, завидуя тем, у кого есть пара. Психолог Елена Шамова советует не отгораживаться от внешнего мира, а напротив, открыться ему, тогда и любовь «нечаянно нагрянет».

Визуализируйте своего возлюбленного, представьте до мелочей, как вам хорошо вместе, как он вас оберегает, как заботится, как вы смеетесь, идете за руку, как вы готовите ему ужин. Поверьте, это сработает!

Оставьте свой негативный опыт отношений в прошлом. Практически у каждой женщины есть опыт неудачных отношений с мужчиной в прошлом. Кто-то вспоминает такие отношения с улыбкой, а кто-то циклится на них и тем самым мешает себе поверить в свою женскую привлекательность и встретить новую любовь. Проанализируйте свой прошлый опыт, изучите ошибки и смело двигайтесь вперед, навстречу новым отношениям.

Включайте в свою жизнь больше положительных моментов: хотите побаловать себя – запишитесь на массаж, сходите к косметологу, в спортзал и т. д. Займитесь тем, что дает вам положительные эмоции, ощущение драйва, кайфа и счастья.

Представьте себе, что вы уже встретили своего возлюбленного, и подумайте, как при этом изменится ваша жизнь. Возможно, изменятся ваши привычки или интересы, времяпрепровождение, режим дня и т. д. Подобное самопрограммирование поможет вам быстрее настроиться на новые отношения и встретить свою судьбу.

У каждой женщины есть свой образ идеального мужчины и партнера, в который входит определенный набор качеств и характеристик, начиная от цвета глаз и волос, заканчивая манерами идеального партнера и жизненными позициями. С одной стороны, подобные представления хороши, а с другой, они могут существенно сужать круг претендентов на ваши руку и сердце. Хорошо, если вы определите несколько важных и значимых для вас черт будущего избранника, но при этом они не будут мешать вам замечать достоинства реальных мужчин.

Научитесь любить себя. Потому что если вы будете любить себя, вас полюбят и другие, и наоборот. Одним словом, совершенствуйтесь. Кто-то включает в это понятие красоту, внешний облик, умение стильно одеваться, кто-то – интеллектуальное развитие и т. д. Каждой женщине важно ощущать свою неотразимость, а это возможно только при работе над собой.



