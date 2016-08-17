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Событие

Ростовский СКА выиграл у «Ангушта»

Армейцы посвятили победу ветеранам-одноклубникам – обладателям Кубка СССР 1981 года

11 мая, 13:1657 просмотров
10 мая. Батайск. Стадион "Локомотив". Армейцы поздравляют Николая Казаченко. Фото: пресс-служба ФК СКА.

Вчера в матче 23-го тура первенства ПФЛ в южной зоне ростовский СКА со счетом 2:1 победил ФК «Ангушт» из Назрани.

С самого начала армейцы стали действовать в своем излюбленном стиле – на контратаках. К середине тайма инициатива перешла к хозяевам поля. На 31-й минуте голкипер СКА Ростислав Солдатенко точным выносом от своих ворот нашел Артема Геворкяна. Тот ворвался в штрафную «Ангушта», где был сбит защитником. Пенальти реализовал Александр Подбельцев.

Во втором тайме армейцы продолжили атаки. На 56-й минуте после розыгрыша углового Андрей Погожев навесил во вратарскую, и забытый защитниками Николай Казаченко головой переправил мяч в сетку.

«Ангушт» резко прибавил, атаки гостей стали острее. В самой концовке сыграла роль произведенная гостями замена: свежий форвард южан Дзейтов уже в добавленное время смог-таки «распечатать» ворота хозяев, послав со «стандарта» мяч в левый от себя угол.

Свою победу армейцы посвятили ветеранам-одноклубникам, ровно 25 лет назад ставших обладателями Кубка СССР.

Новочеркасский «Митос» в Астрахани сыграл вничью с хозяевами поля – 2:2. После первого тайма гости вели со счетом 2:0 (голы забили Мингиян Бевеев и Алексей Феколкин), но в концовке упустили победу.

Ростовский СКА в турнирной таблице занимает шестое место, «Митос» замыкает первую десятку.

Юрий Соколов
ТЕГИФК АстраханьСКА РостовФК МитосАнгуштюжная зона
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