Фото: Анна Дунина

На территории детской оздоровительной базы «Янтарь» в хуторе Ольховый Рог 20 апреля стартовали учебно-полевые казачьи сборы для командиров и личного состава казачьих дружин и конных взводов. «Молот» съездил в Миллеровский район и узнал, зачем туда приезжал ОМОН.



Казачьи дружины работают на территории всей Ростовской области. Их задача – помогать полицейским. Там, где ни пришлый человек, ни машина пройти не может, конные взводы помогают ловить преступников и нарушителей порядка – даже в степях, топях и лесах. В населенных пунктах казаки патрулируют улицы, в дачных поселках – следят за сохранностью владений.

84 казачьих дружины действуют в войсковом казачьем обществе «Всевеликое войско Донское», 54 из них – в Ростовской области

По словам организаторов сбора, на детской оздоровительной базе казаки собрались, чтобы за три дня улучшить свою подготовку. Для этого была создана программа теоретических лекций и практических занятий. 80 участников сборов сдавали нормы ГТО, изучали права и обязанности дружинников, командиры даже сдавали теоретический зачет. 21 апреля к казакам приехали полицейские для обмена опытом. И Михаил Корнеев – замгубернатора – для одобрения происходящего. Перед насыщенной программой, как водится, казаков благословил батюшка. Потом подняли флаг войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». И только тогда казаки выстроились смотреть, что покажут полицейские.















ОМОН перед казачьим строем разыграл под песню «Небо славян» группы «Алиса» целое представление – остросюжетный боевик в реальности. Сначала показали, как захватывают преступников в машине. Потом человек в спецкостюме, который делал его похожим на космонавта, показывал, как происходит обезвреживание подозрительных предметов.







Роль опасного предмета сыграла коробка, которую сначала проверила собака. По сценарию, взрывчатое вещество обнаружили. Потом «космонавт» тяжелой поступью приблизился и установил над коробкой устройство на треноге, которое взорвало ее. Так уничтожают, например, бесхозные сумки, которые вызывают подозрение.





Но особенно понравилась казакам демонстрация приемов рукопашного боя. ОМОНовцы эффектно выбивали друг у друга из рук ножи, саперные лопатки, пистолеты. Бойцы били друг друга в прыжке и с земли. Казаки с интересом наблюдали. В конце инсценировки из казачьего строя послышались возгласы «Любо!».



Полицейские предложили казакам попробовать повторить увиденное. После этого пригласили в павильон, на котором красовалась разноцветная надпись «Веселый театр».









В «веселом» павильоне вдоль одной стены были расставлены столы, на которых лежало оружие: от пистолетов и револьверов до винтовок и пулеметов. Казаки с удовольствием расспрашивали полицейских, рассматривали, примеряли оружие и фотографировались с крупнокалиберными экземплярами на фоне стены в цветочек.



















Но и это было не все. Вышли в степь. Здесь ОМОНовцы продемонстрировали светошумовые гранаты разных типов. Снаряды громко взрывались, дым стелился по земле или стоял в воздухе до тех пор, пока сильный ветер не разгонял его. Казакам не только показывали, но и рассказывали, для чего полицейским нужны эти средства и как себя вести, когда они ими пользуются.

Десять конных взводов действуют в составе казачьих дружин

Когда вышли в степь, казаки тоже решили показать полицейским, во что горазды. Конный взвод помчался якобы в толпу, «в лаву», то есть разомкнутым строем. Продемонстрировали умение преодолевать горящие препятствия.









Сначала удивительным казалось спокойствие лошадей при шуме взрывов и близости огня, но потом оказалось, что этот взвод – особенный. Именно он участвовал в съемках «Тихого Дона» (режиссер – Сергей Урсуляк. – Прим. «Молота»), потому лошади привыкли к залпам орудий и скоплению людей.









Командир конного взвода Миллеровского района подъесаул Петр Дмитриченко рассказал, что в экранизации «Тихого Дона» снимался и его дед-казак почти 60 лет назад (фильм 1957 года, режиссер – Сергей Герасимов. – Прим. «Молота»). Сам подъесаул признался, что роман Михаила Шолохова перечитывал уже четыре раза. После обеда ОМОН уехал, а казаки остались практиковать захваты и сдавать теоретические зачеты.









