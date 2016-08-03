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Событие

В Ростове прошел праздник милосердия и благотворительности «Белый цветок»

В ходе праздника состоялся сбор средств на «Приют для мамы»

16 мая, 13:391417 просмотров
на празднике "Белый цветок" в парке Революции Ростова-на-Дону Фото: Вера Волошинова

Целью праздника в этом году стала помощь беременным женщинам и женщинам с детьми в сложной жизненной ситуации, привлечение к делам милосердия жителей города Ростова-на-Дону и Ростовской области. В ростовском парке Октябрьской Революции в ходе праздника «Белый цветок» собирали средства на реализацию проекта «Приют для мамы» – кризисного центра помощи беременным женщинам и женщинам с детьми.

На благотворительной ярмарке праздника продавались и белые цветы, изготовленные ребятами из Новочеркасского центра помощи детям № 1, ростовского интерната № 41. Дети изготовили их на уроках милосердия, которые прошли в центре и интернате накануне.

Среди организаторов праздника милосердия и благотворительности в Ростове-на-Дону – Ростовская-на-Дону епархия, администрация Ростова-на-Дону, Фонд святителя Василия Великого (Москва), Ассоциация благотворителей «Белый цветок» (Москва), РРОБО «Милосердие-на-Дону». Он прошел при поддержке министерства общего и профессионального образования Ростовской области, министерства труда и социального развития Ростовской области, комитета по молодежной политике Ростовской области, Ассоциации сестричеств милосердия и православных братств Донской митрополии. Партнерами праздника выступили парк Октябрьской Революции Ростова-на-Дону, Ростовское областное отделение ВТОО Союз художников России, Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова, агропромышленный холдинг «Группа «Агроком», группа компаний «Тавр», ООО «Фирма «Аква-Дон», сеть супермаркетов «Солнечный круг», «Маринс Парк Отель», кондитерская фабрика «Мишкино».

Идея проведения праздника принадлежит Европейской лиге борьбы с чахоткой при Международном обществе Красный Крест. С 1910 года по всей России ежегодно проводился День белой ромашки. Начиная с 2000 года, «Белый цветок» проходит в разных городах страны – Курске, Нижнем Новгороде, Ялте, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.

Вера Волошинова
ТЕГИПраздники в Ростове2Ростов"Белый цветок"
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